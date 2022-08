नई दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha Mahapanchayat) के बैनर तले किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण प्रदर्शन ( Mahapanchayat on Jantar Mantar by Sanyukt Kisan Morcha) का ऐलान किया है, जिसको देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद (Security and Police Checking on Delhi Borders) कर दी गई है. पुलिस बल को भारी मात्रा में तैनात किया गया. साथ ही साथ बैरीकेडिंग भी लगाई गई है. फिलहाल लगातार दिल्ली सिंह बॉर्डर पर चेकिंग का दौर जारी है और कोशिश की जा रही है कि यहां से कोई भी किसान बिना चेकिंग के आगे न जा सके. चेकिंग के बाद करीब 300 से ज्यादा किसान सिंघु बॉर्डर होते हुए आगे रवाना हो चुके हैं और अभी भी पुलिस सिंघु बॉर्डर पर भारी संख्या में तैनात है.

किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर चेकिंग

अब जब किसानों का जत्था दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पहुंचा तो दिल्ली पुलिस द्वारा चेकिंग कर किसानों की जानकारी नोट की गई और उन्हें आगे के लिए रवाना कर दिया गया. पहले यह बताया जा रहा था कि किसानों को रोका जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा. लेकिन जब किसानों की बसें और गाड़ियां सिंघु बॉर्डर पर पहुंची तो उन्हें रोकने के बजाय चेकिंग करके आगे के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा रवाना कर दिया गया . अब यहां से किसान जंतर-मंतर पहुंचेंगे और शाम 4 बजे तक महापंचायत कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा. साथ ही आगे की रणनीति भी तय की जाएगी.

किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर चेकिंग

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार ने उनके साथ वादाखिलाफी की है और इसीलिए अब किसान दोबारा से आंदोलन करने का मन बना चुके हैं. साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर जल्द ही केंद्र सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो एक साल पहले जो आंदोलन हुआ था उससे भी बड़े आंदोलन के लिए केंद्र सरकार तैयार रहे.

किसानों को चेकिंग के बाद मिली आगे जाने की इजाजत

किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर चेकिंग का जायजा लेते ईटीवी भारत संवाददाता

गुरुग्राम से दिल्ली आने एनएच 48 पर चेकिंग

साथ ही देखा जा रहा है कि गुरुग्राम से दिल्ली आने जाने वाली सड़क एनएच 48 पर भी चौकसी के साथ चेकिंग जारी है. यह हाईवे हरियाणा और राजस्थान को सीधे दिल्ली से जोड़ता है. लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने यहां पर पिकेट लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही है. खास तौर पर उन बसों को रोककर जांच की जा रही है, जो बसे हरियाणा और राजस्थान से आ रही हैं. दिल्ली पुलिस के जवान बसों के अंदर घुस कर लोगों से सवारियों की जांच कर रही हैं कि कहीं इनमें कोई प्रदर्शनकारी तो नहीं है. NH48 पर पुलिस द्वारा लगाए गए इस पिकेट के कारण गुड़गांव से दिल्ली आने वाली ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी हो गई है. इस जांच के चलते इस बॉर्डर पर काफी लंबी जाम लगा हुआ है.

किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर चेकिंग का जायजा लेते ईटीवी भारत संवाददाता

