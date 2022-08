नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव (stand up comedian raju srivastava) के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया से फोन पर बातचीत की. उन्होंने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की (Rajnath Singh wishes Raju Srivastava to get well) हैं. राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्हाेंने कहा कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का कुशल क्षेम जानने के लिए एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया से फोन पर बात की. उनकी पत्नी से भी बात करके उन्हें ढांढस बंधाया. वे ईश्वर से राजू श्रीवास्तव के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं.



उल्लेखनीय है कि बुधवार काे जिम में वर्कआउट करते समय राजू श्रीवास्तव को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी. उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था. उन्हें हार्ट अटैक आया (Raju Srivastav heart attack) था. वर्तमान में उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. बुधवार काे ही उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी. जानकारी के अनुसार वर्तमान में राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर (Raju Srivastav on ventilator) हैं.

रक्षा मंत्री का ट्वीट

राजू श्रीवास्तव डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में हैं. जानकारी के मुताबिक उन्हें AIIMS में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. हालत गंभीर होने पर पहले उन्हें इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था. बाद में सीसीयू (Cardiac Care Unit) में शिफ्ट किया गया. अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक, राजू श्रीवास्तव की एंजियोग्राफी हुई है, जिसमें एक बड़े हिस्से में 100 फीसदी ब्लॉक मिला है. डॉक्टरों का कहना है कि राजू की हालत फिलहाल नाजुक है, इसलिए उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है.