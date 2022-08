नई दिल्ली : देशभर में महंगाई का दौर (Inflation in India) लगातार जारी है. आए दिन किसी ना किसी चीज पर दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है. पहले से ही मंहगाई की मार झेल रही जनता को मंहगाई का एक और झटका लगा है. सभी घरों में रोजमर्रा के सामान में उपयोग होने वाली सबसे जरूरी चीज दूध है. अब दूध की कीमत में 2 रुपए का इजाफा हुआ है, दिल्ली में दूध के दाम में बढ़ोत्तरी (Milk Price Hike in Delhi) ने आमजन की जेब पर एक बार फिर से डाका (Burden on Public Pocket) डालने का काम किया है. बढ़ी हुई कीमत बुधवार सुबह से लागू हो गई है.

दिल्ली में दूध के दाम में बढ़ोत्तरी से लोग होंगे परेशान, आम जनता की जेब पर बढ़ेगा बोझ

सभी दूध विक्रेता कंपनियों समेत अमूल डेरी (Amul Dairy Milk Price Hike) और मदर डेरी (Mother Dairy Price Hike) ने 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रेट बढ़ा दिया है. दूध के दाम में इजाफा होने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. इस संबंध में जब हमने दिल्लीवासियों से बात की तो उनका बढ़ी हुयी कीमतों को लेकर दर्द भी साफ तौर पर देखने को मिला. दिल्लीवासियों ने इस बढ़ी हुई कीमतों अपनी राय देते हुए बताया कि जिस तरह से लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है, उसके मुकाबले इनकम का जरिया घटता जा रहा है.

दिल्ली में दूध के दाम में बढ़ोत्तरी पर दिल्ली के लोगों ने बताया कि पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे आमजन पर लगातार महंगाई का बोझ पूरे बजट को बिगाड़ने का काम कर रही है. लोगों ने बढ़ी कीमतों को अपनी जेब पर डाका बताया. लोगों ने कहा कि सरकार ने पहले ही टैक्स में बढ़ोतरी कर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. उसके बाद इस तरह से महंगाई आर्थिक तंगी की ओर धकेलने का काम कर रही है. लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि बेलगाम होती महंगाई की डोर को पकड़ा जाए और उस पर लगाम लगाई जाए, ताकि आमजन राहत की सांस ले सके.

इसे भी पढ़ें : मदर डेयरी ने दिल्ली-एनसीआर में दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाए

बहरहाल लगातार बढ़ रही महंगाई पर दिल्लीवासियों ने रोष प्रकट करते हुए सरकार से राहत की गुहार लगाई है, ताकि उनके घर के बजट का संतुलन बना रहे. हालांकि जिस तरीके से देशभर में महंगाई का दौर बदस्तूर जारी है. उससे आने वाले दिनों में अभी कोई राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसे में देखना होगा कि जनता को भविष्य में कितनी राहत मिल पाती है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप