नई दिल्ली : एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ (covid precautions in tihar jail) में फिर से कोरोना के पैर पसारने के साथ ही जेल प्रशासन भी सतर्क हो गया है. तिहाड़ के डीजी संदीप गोयल ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए हर कारगर उपाय सभी जेलों में किए जा रहे हैं.



तिहाड़, रोहिणी और मंडावली जेल में फिलहाल मंडावली और रोहिणी जेल (no corona cases in rohini and mandavali jail) में अभी कोई भी मामला कोरोना का नहीं आया है, लेकिन तिहाड़ जेल में दो कैदी और 6 जेलकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं.



उन्होंने कहा कि आईसीएमआर गाइडलाइंस (tests according to ICMR guidelines) के अनुसार, कैदियों के टेस्ट शुरू किए गए हैं, जो कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका सम्पर्क किससे रहा है. इसका भी पता किया जा रहा है. जेल के अंदर आने से पहले सभी का (कैदी, जेल कर्मी, मेडिकल स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ़) थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है.

सभी 16 जेलों की डिस्पेंसरी को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है.

सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से कैदियों के बीच बनाया जाए, इस पर भी काम किया जा रहा है. सभी जेलकर्मी और कैदियों को मास्क पहनकर रहने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जो बुजुर्ग कैदी हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके साथ-साथ इनको अवेयर (awareness campaign among inmates) करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है.

जेल में round-the-clock डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है, जो कैदी जिस वार्ड में बंद हैं, उन्हें उसी के अंदर ही रहने दिया जा रहा है. मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है. तिहाड़ के जेल नंबर 3 और मंडोली के जेल नंबर 13 को कोविड हेल्थ सेंटर बना दिया गया है. डीजी ने कहा कि दिल्ली के सभी 16 जेलों में चल रहे डिस्पेंसरी को (jail dispensaries converted into covid care center) कोविड केयर सेंटर के रूप में डिजाइन कर दिया गया है. हाल ही में जेल नंबर 3 में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पीएसए ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किया जा चुका है.

