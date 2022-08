नई दिल्ली: दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Delhi Directorate of Education) के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूलों में एक बड़ा मामला (teacher error in biometric test) सामने आया है. दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने बायोमीट्रिक जांच में 72 शिक्षकों की गड़बड़ी को पकड़ा है. इस संबंध में दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया. जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि बायोमीट्रिक और फोटोग्राफ का मिलन ना होने की वजह से दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले अलग-अलग सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को नोटिस थमा (Notice to government schools teachers ) दिया है.



दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Delhi Directorate of Education) द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक विभिन्न पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर वर्ष 2018 में परीक्षा आयोजित की गई थी. सफल उम्मीदवारों कि बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन डीएसएसएसबी के द्वारा 22 फरवरी 2021 से 6 अप्रैल 2021 तक संबंधित रीजनल डायरेक्टर ऑफिस में की गई थी. चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की डीडीई स्कूल के द्वारा बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ की जांच की गई.

जिसमें पाया गया कि डीएसएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा में परीक्षा किसी और ने दी और काम कोई और कर रहा है. इस पूरे मामले को सामने आने के बाद अलग-अलग पदों पर कार्यरत 72 शिक्षकों को नोटिस दिया गया है जिसमें कहा गया है कि क्यों ना उनकी सेवाओं को रद्द कर दी जाए.





