आम जनता के लिए खुल रहा मुगल गार्डन

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आज से आम लोगों को लिए खुलने जा रहा है. मुगल गार्डन की सैर के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी. मुगल गार्डन 16 मार्च (सोमवार को छोड़कर) तक जनता के लिए खुला रहेगा.

बढ़ते आंतरिक कलह के बीच ममता ने तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई

तृणमूल कांग्रेस में चल रहे आंतरिक कलह (Internal strife going on in Trinamool Congress) के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने शनिवार शाम अपने आवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की आपात बैठक (emergency meeting of top leaders) बुलाई है. सत्तारूढ़ खेमे के सूत्रों ने यह बात कही.

UP Election 2022: थम जाएगा दूसरे चरण के मतदान के प्रचार का शोर

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए हो रहे प्रचार का शोर आज थम जाएगा. यहां 15 फरवरी को वोटिंग होनी है.

उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन

आज उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा. प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी-कांग्रेस सहित सभी दलों के दिग्गज मैदान में उतरेंगे.

रुद्रपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के आखिरी दिन रुद्रपुर स्थित मोदी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे. उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे.

टिहरी पहुंचेंगे शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टिहरी जिले के धनौल्टी और देहरादून जिले की सहसपुर विधानसभा में जनसभा करने पहुंचेंगे और शाम को हरिद्वार गंगा आरती में शामिल होंगे.

उत्तराखंड में प्रियंका गांधी करेंगी रैली

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज नैनीताल जिले के खटीमा, हल्द्वानी और पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी.

IPL Auction 2022: 590 खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए की होगी बौछार

क्रिकेट लीग आईपीएल के अगले सीजन से पहले 12 और 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन का आयोजन होना है. साल 2018 के बाद पहली बार मेगा ऑक्शन होने जा रहा है. इस बार आठ के बजाए 10 टीमें नीलामी में हिस्सा लेंगी. कुल 590 खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा होंगे.

INDIA-AUS Meet: 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग की आज सह-अध्यक्षता करेंगे विदेश मंत्री

क्वाड बैठक के अलावा आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने के साथ 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग की सह-अध्यक्षता करेंगे. पिछले साल नई दिल्ली में राजनाथ सिंह और जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों- के साथ ‘टू-प्लस-टू’ वार्ता की थी. यह वार्ता रणनीतिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हिंद-प्रशांत सहित समग्र रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग को और बढ़ाने पर केंद्रित थी.

जया, अजा और भीष्म एकादशी

माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आज जया, अजा और भीष्म एकादशी कहते हैं. इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया जाता है. इस एकादशी पर व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से जाने-अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं. शाम 04:27 मिनट तक एकादशी रहेगी.