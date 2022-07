नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में जाकिर नाम के शख्स की फ्रिज में मिली लाश की गुत्थी (mystery of dead body found in fridge solved) को पुलिस ने सुलझा ली. हत्या की वजह जानकर जाकिर के रिश्तेदार हैरान रह गए. दरअसल इस हत्याकांड को जाकिर के भाई ने अपने मुंह बोले बेटे के साथ मिलकर अंजाम दिया था. पुलिस ने आराेपियाें काे गिरफ्तार कर लिया है. आराेपियाें की पहचान मृत जाकिर के 55 वर्षीय भाई आबिद हुसैन (Seelampur Brother murdered his brother) और 25 वर्षीय जाहिद के तौर पर हुई है. उसके पास से लूटा गया चार लाख कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है.



डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि शुक्रवार को 7.15 बजे पीएस सीलमपुर को कॉल आया था कि उसका रिश्तेदार फोन अटेंड नहीं कर रहा था. जब वह गौतमपुरी गली नम्बर 7 स्थित उसके मकान पहुंचा तो फ्रिज के अंदर उसकी लाश (North East Delhi Dead body found in fridge) मिली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक की पहचान 50 वर्षीय जाकिर के रूप में हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और एफएसएल टीम को घटनास्थल के निरीक्षण के लिए बुलाया गया.

सीलमपुरः फ्रिज में मिली लाश की गुत्थी सुलझी.

शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक मकान में अकेला रह रहा था, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे कुछ दूरी पर अलग रह रहे हैं. मामले की जांच शुरू की गई. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज काे खंगाला गया तो उसमें जाकिर के भाई आबिद हुसैन के मुंह बोला बेटा जाहिद काे जाकिर के घर से कुछ सामान लेकर निकलते देखा गया. जाहिद को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई तो उसने इस हत्याकांड पर से पर्दा उठाया. उसने बताया कि वह अपने पिता आबिद हुसैन के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया. जिसके बाद पुलिस ने आबिद हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया.

आबिद ने बताया कि उसकी तीन बेटियां हैं. वह अपनी बेटियों की शादी के लिए पुश्तैनी घर बेचना चाहता था. इसके लिए उसका भाई जाकिर तैयार नहीं हो रहा था. इसी बात से नाराज होकर उसने अपने बेटे के साथ लोहे के रॉड से हमला कर जाकिर की हत्या (Seelampur Brother murdered his brother ) कर दी. शव को फ्रीज में रख कर घर में रखा कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गया.