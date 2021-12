नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा (delhi vidhansabha) में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भाजपा जिला मयूर विहार के प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र (inauguration session) में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विनोद बछेती ने की.



इस मौके पर बिधूड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार (central government) ने राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली के विकास के लिए बढ़चढ़ कर काम किया है. बदरपुर में 885 एकड़ जमीन पर विश्व का सबसे बड़ा इको पार्क (world largest eco park) बनेगा, जो दिल्ली की लाइफ लाइन बनने जा रही है. इसके अलावा दिल्ली को प्रदूषण (pollution free delhi) से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं दी हैं, जिनमें पेरिफेरियल रोड (peripheral road) बनाकर ट्रकों की एंट्री पर अंकुश, 12 डायवरसिटी पार्क (12 diversity parks), यमुना के किनारों का सौंदर्यीकरण (yamuna bank beautification) और औद्योगिक क्षेत्रों में सर्विस सेक्टर (service center in economic zones) को बढ़ावा देना शामिल है.





इसके अलावा विकास योजनाओं में दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-सहारनपुर तक के हाईवे (highways in india). धौलाकुआं, वसंत कुंज और नरेला में फ्लाईओवरों का निर्माण (flyovers in delhi) और तमाम बड़ी परियोजनाएं केंद्र सरकार की ही देन हैं. नेशनल वार मेमोरियल (national war memorial) का निर्माण करके सेनिकों की एक पुरानी मांग को पूरा किया है. दिल्ली की 72 लाख जनता को मुफ्त राशन, अनधिकृत कॉलोनियों (unauthorized colonies) के लोगों को मालिकाना हक और 50 हजार दुकानों को फ्रीहोल्ड करके जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं दी हैं. कोरोना काल में दिल्ली को बेड, दवाइयां, ऑक्सीजन और मेडिकल व पेरामेडिकल स्टाफ मुहैया कराकर संकट से उबारने का प्रयास भी केंद्र सरकार ने ही किया है. उसके बाद मुफ्त वेक्सीन(free vaccination in delhi) से कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग केंद्र सरकार के प्रयासों से ही लड़ी जा रही है.



नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक तरफ जनहित की इतनी योजनाएं हैं और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की विफलताओं की भी लंबी सूची है. केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण तीन गुना कम करने का वादा किया था लेकिन इतना बढ़ा दिया कि आज दिल्ली के माथे पर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का कलंक लगा हुआ है. अब नई शराब नीति से दिल्ली की गली-गली में ठेके खोलकर दिल्ली को शराब नगरी बनाया जा रहा है.

