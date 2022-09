नई दिल्ली: दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (Jamia Millia Islamia University) के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला पाने की चाह रखने वाले छात्रों के अनुरोध पर एक बार फिर प्रवेश पोर्टल खोल (Jamia Millia Islamia opens admission portal) दिया गया है. यह चौथी बार है जब पंजीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया है. इस संबंध में अधिक जानकारी जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बताया गया है कि उन स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए तीन दिन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है, जिनके लिए सीयूईटी द्वारा परीक्षाएं आयोजित करवाई जा चुकी हैं. बताते चलें की विश्वविद्यालय, नई सीयूईटी व्यवस्था के माध्यम से 10 पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर पर दाखिला ले रहा है.

अगस्त में विश्वविद्यालय ने खोला था पोर्टल: विश्वविद्यालय ने इन 10 स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अगस्त माह में प्रवेश पोर्टल खोला था. इसके बावजूद काफी छात्र पंजीकरण नहीं पाए थे. विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से अनुरोध पर प्रवेश पोर्टल फिर से खोला है. पोर्टल शुक्रवार से रविवार तक खुला रहेगा. विश्वविद्यालय के एक आदेश में कहा गया है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऑनलाइन पोर्टल उन स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 23 सितंबर से 26 सितंबर 2022 तक पंजीकरण के लिए चौथी बार खोला गया है, जिनकी परीक्षाएं सीयूईटी द्वारा आयोजित करवाई जा चुकी हैं. माना जा रहा है की छात्रों के पास पंजीकरण कराने का यह आखिरी मौका (Last chance to register in Jamia) होगा.

इन पाठ्यक्रमों में करा सकते हैं पंजीकरण: जामिया के ये 10 स्नातक पाठ्यक्रम, बीए (ऑनर्स) तुर्की भाषा एवं साहित्य, बीए (ऑनर्स) संस्कृत, बीए (ऑनर्स) फ्रैंच एवं फ्रैंकोफोन स्ट्डीज, बीए (ऑनर्स) स्पैनिश एवं लातिन अमेरिकी अध्ययन, बीए (प्रतिष्ठा) इतिहास, बीए (प्रतिष्ठा) हिंदी, बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र, बीएससी जैवप्रौद्योगिकी, बी वोकेशनल (सौर ऊर्जा) और बीएससी (ऑनर्स) भौतिकी हैं. इन पाठ्यक्रमों में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभावना जताई जा रही है विश्वविद्यालय में अक्टूबर के पहले सप्ताह से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी.

