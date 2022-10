नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम (Special Cell team of Delhi Police) ने दिल्ली और यूपी के अपराधियों को हथियारों की सप्लाई करने वाले एक इंटरस्टेट आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार (arms supplier arrested from lucknow for supplying arms in Delhi NCR) किया है. आरोपी दिल्ली में कुछ गैंग के बदमाशों तक हथियार पहुंचाने आया था, जहां वह स्पेशल सेल पुलिस के हत्थे चढ़ गया. इस मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद आरिफ के रूप में हुई है. ये यूपी के लखनऊ का रहने वाला है.



डीसीपी पी. एस. कुशवाहा के अनुसार इसके पास से पॉइंट 32 बोर के 10 सॉफिस्टिकेटेड पिस्टल बरामद किए गए हैं. आरोपी पर पहले से यूपी में आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसे दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. इससे पहले 2018 और 2020 में इसे लखनऊ पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था. दोनों ही बार बेल पर बाहर निकलने के बाद ये फिर से हथियारों की सप्लाई में लिप्त हो गया.

इंटरस्टेट आर्म्स सप्लायर गिरफ्तार

दिल्ली NCR में आर्म्स सप्लाई के बड़े मामले का खुलासा

डीसीपी ने बताया कि पिछले कुछ समय में दिल्ली-एनसीआर में कुख्यात अपराधियों/गैंगस्टरों की गिरफ्तारी के बाद उनसे अवैध हथियारों की बरामदगी को देखते हुए स्पेशल सेल पुलिस अवैध हथियारों के सप्लायरों के बारे में लगातार जानकारियों को विकसित कर उनके पकड़ और दिल्ली में इस कारोबार पर लगाम लगाने के लिए प्रयासरत रहती है.इसी क्रम में स्पेशल सेल पुलिस को लखनऊ के मोहम्मद आरिफ के बारे में पता चला, जो कि दिल्ली और आस-पास के राज्यों के अपराधियों को हथियारों की सप्लाई में लिप्त था, जिसके बाद पुलिस टीम इसके बारे में और जानकारियों को विकसित करने में जुट गई. महीनों के लगातार प्रयास के बाद, आखिरकार पुलिस को इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें उन्हें आरोपी के अवैध हथियारों के खेप की सप्लाई के लिए दिल्ली के पुस्ता रोड स्थित गीता कॉलोनी के पास आने का पता चला.इस पर प्रतिक्रिया करते हुए, एसीपी ललित मोहन नेगी और हृदय भूषण की देखरेख में स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजय गुप्ता और राजेश कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने ट्रैप लगा कर इसे गीता कॉलोनी पुस्ता रोड से दबोच लिया. इसके बैग के पॉइंट 32 बोर का 10 सॉफिस्टिकेटेड पिस्टल बरामद किया गया, जिसे जब्त कर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो लखनऊ में लेदर के स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्टरी में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात रवि नाम के शख्स से हुई थी. रवि ने उसे उन्नाव के मल्लू नाम के शख्स से मिलवाया था. ये दोनों अवैध हथियारों का कारोबार कर अच्छा पैसा कमा रहे थे. रवि और मल्लू ने उसकी पहचान, बुरहानपुर, एमपी बेस्ड एक अवैध हथियार के निर्माता और सप्लायर से करवाई थी. इसके बाद आसानी से ज्यादा पैसे कमाने की चाह में अवैध हथियारों के कारोबार में उतर गया.

ये भी पढ़ेंः भलस्वा में अवैध हथियारों के साथ हथियार सप्लायर को पुलिस ने किया गिरफ्तार



इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है, जिससे अवैध हथियारों के सप्लाई के आगे और पीछे के लिंक का पता चल सके और इसमें शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके.