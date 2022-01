नई दिल्ली : दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. बीते 24 घंटे में 4,099 नए केस (new covid cases in delhi) आए हैं. वहीं संक्रमण दर अब 6.46 फ़ीसदी पहुंच गया है. इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोविड-19 के चलते एक व्यक्ति की जान गई है.





बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोविड-19 के 4099 केस (covid cases in delhi) आए हैं, जोकि करीब साढ़े 7 माह बाद सबसे अधिक हैं. इससे पहले 18 मई को कोविड-19 के 4,482 केस आए थे. वहीं संक्रमण दर 6.46 फ़ीसदी पहुंच गई है, जोकि साढ़े सात महीने बाद सबसे अधिक है. इससे पहले 18 मई को संक्रमण दर 6.89 फ़ीसदी थी. वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 10,986 हो गई है, जो कि करीब 7 माह बाद सबसे अधिक है. इससे पहले 31 मई को 11,040 सक्रिय मरीज थे.

दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट.

बता दें कि बीते 24 घंटे में 63,477 टेस्ट हुए हैं, जिसमें 57,813 RT-PCR और 5,664 एंटीजन टेस्ट शामिल हैं. वहीं 6,288 मरीज होम आइसोलेशन में हैं. इसके अलावा अब कंटेनमेंट जोन (containment zones in delhi) की संख्या 2008 पहुंच गई है.