नई दिल्ली : दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में शुक्रवार को भीषण आग लग (Fire broke out in factory in delhi) गई. मौके पर फायर की करीब दर्जन भर गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई हैं. फैक्ट्री के सेकेंड फ्लोर पर आग लगी है.

फैक्ट्री में जूता चप्पल बनाने का काम किया जाता था. मौके पर दमकलकर्मी, पुलिसकर्मी और संबंधित विभाग आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं. प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो गया है. शुक्रवार दोपहर तीन बजे अचानक आग लग गई थी. दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं.