नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम का चुनाव काफी दिलचस्प हाेने वाला है. जहां पिछले 15 साल से भाजपा सत्ता पर काबिज (BJP on the power of Delhi Municipal Corporation) है, वहीं दिल्ली की सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी की भी नजर दिल्ली निगम चुनाव पर है. वहीं कांग्रेस के लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहेगा. 2017 के दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा को सबसे अधिक वोट मिले थे. आप को उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सबसे ज्यादा 27.98 फीसदी वोट मिले थे. वहीं पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 22.74 फीसदी वोट मिले थे. सुनिए कांग्रेस की तैयारी काे लेकर क्या कहा दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष (ETV bharat's exclusive conversation with Delhi Congress state president) ने.





सवाल : नगर निगम चुनाव को किस तरह देखते हैं ?



जवाब : भाजपा को नगर निगम में 15 साल हो गए हैं. 15 साल में नगर निगम की जो हालत है आप सब जानते हैं. स्थिति बद से बदतर हो गई है. 2017 में भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने तमाम पार्षदों के टिकट काटे थे. इस बार भी कई वर्तमान पार्षदों के वीडियो वायरल हुए हैं. कई को सस्पेंड किया गया, जहां भाजपा के पार्षद अपने घर बनाते हैं. वहीं गरीब आदमी के घरों पर हथौड़ा चलवाते हैं. एमसीडी की आर्थिक स्थिति जो है, छिपी नहीं है. साल में तीन-तीन बार कर्मचारी स्ट्राइक पर जाते हैं. यही हाल तीन बार दिल्ली के सीएम बन चुके अरविंद केजरीवाल का है. दिल्ली और नगर निगम को बचाना है तो इस बार जनता को सोच समझकर फैसले लेने होंगे. कांग्रेस पार्टी जनता की सेवा की कसौटी पर निरंतर खरी उतरी है. भाजपा ने 15 साल में एमसीडी को बर्बाद किया. उसी तरह केजरीवाल ने भी सात साल में दिल्ली को बर्बाद किया है.

सवाल : कांग्रेस कहीं फाइट करती नजर नहीं आ रही, पूरे scenario से गायब दिख रही है?

जवाबः संक्रमण काल में काम करता कोई दिखता था तो कांग्रेस कार्यकर्ता दिखता था. पहली बार जब काेराेना आयी थी, उस समय मार्च 2020 के समय का एक फुटेज दिखाएं, जिसमें RSS कार्यकर्ता या आम आदमी का कार्यकर्ता जनता की सेवा करता नजर आ रहा हो. कांग्रेस ही थी. बेशक कांग्रेस चुनाव हारी हो, इसके बावजूद जनता के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता ही थे. इसी वजह से जब पांच उपचुनाव हुए इसी दिल्ली में तो जनता ने साढ़े 22 फीसदी वोट दिया और जिताया. दिखने का सवाल नहीं है. जवाब देना होगा इन दोनों दलाें को कि आखिर आपने दिल्ली को बना क्या दिया. दिल्ली के पास दिल्ली का जो इतिहास है वह शीला जी का गौरवमयी इतिहास है जो हमने काम किया. कांग्रेस अब भी सरकार की विफलताओं और जनजागरण अभियान रहा हो, कोविड महामारी में सरकार की विफलताओं के खिलाफ कांग्रेस लगातार काम कर रही है. हार और जीत होती है. 15 साल हमने दिल्ली में काम किया है और पहचान दी है दिल्ली को. मुझे उस काम पर विश्वास है और लोगों का विश्वास कांग्रेस में लौट रहा है. नगर निगम चुनाव में किस फेस की बात कर रहे हैं. कांग्रेस का कार्य, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही चेहरा हैं.