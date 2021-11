नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से तैयार विस्तृत योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रदूषण (Pollution In Delhi) संबंधी गतिविधियों की दिन-रात निगरानी व अंकुश के लिए कई टीमों का गठन किया हुआ है जो कूड़ा जलाने वाले, निर्माण व ध्वंस सामग्री (सीएंडडी वेस्ट) के अवैध निस्तारण व प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं. धूल कणों से प्रदूषण को रोकने के लिए वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव व धूल शमन कैमिकल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है.



प्रदूषण के खतरनाक (pollution Level In delhi) स्तर के मद्देनजर सरकार द्वारा कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर प्रतिबंध (Ban on construction activities) लगाया हुआ है. इसके अनुपालन में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कंस्ट्रक्शन मैटेरियल (construction material) ले जा रहे सात वाहनों को जब्त किया. पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा ऐसे व्यक्तियों या संस्थानों अथवा विभागों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है जो प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें : #DelhiPollution : दिल्ली और एनसीआर के लाेग दम घोटू हवा में ले रहे हैं सांस

पूर्वी दिल्ली नगर ईडीएमसी शाह नॉर्थ जोन द्वारा एमआरटीएस, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, बीएसईएस और DUSIB जैसी विभिन्न एजेंसियों के खिलाफ चालान जारी किए गए हैं. सोनिया विहार क्षेत्र में एमआरटीएस के खिलाफ 50,000 रुपये का एक चालान, गौतमपुरी क्षेत्र में डीडीए के खिलाफ 50,000 रुपये का चालान, शास्त्री पार्क में सात चालान, सोनिया विहार, खजूरी खास, रोड नंबर-65, ताहिरपुर के क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के खिलाफ 50,000 रुपये, भागीरथी विहार में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के खिलाफ 1,00,000 रुपये का एक चालान, ए ब्लॉक गोकुलपुरी में बीएसईएस के खिलाफ 50,000 रुपये का एक चालान और ए ब्लॉक गोकुलपुरी में DUSIB के खिलाफ 50,000 रुपये का एक चालान शाह उत्तर क्षेत्र में रखरखाव प्रभागों द्वारा जारी किया गया है. शाह उत्तर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बकाएदारों के खिलाफ नवंबर महीने में अब तक कुल 140 चालान जारी किए गए हैं.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप