नई दिल्ली : उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास थाना पुलिस (Khajuri Khas police station of North East Delhi) को अगर कोई शिकायत करके मदद मांगने की कोशिश करता है तो मदद मिलने की कोई गारंटी नहीं है. इसका नमूना दिल्ली के इसी इलाके में रहने वाली एक महिला बता रही है. उसका आरोप है कि रविवार को घर के सामने शराब पीने का विरोध (Drinking Wine in front of the House) करने पर युवकों ने उस पर हमला (Drunken People Attack on Family) कर दिया. जब पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर मदद की गुहार लगाई गयी तो पहले मौके पर लेकिन पुलिस नहीं पहुंची और जब पीड़ित थाने पहुंचे तो पुलिस मामले में कार्रवाई करने के बजाय मामले को रफा दफा कराने की सलाह देने लगी.

बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास पुलिस थाना इलाके में रविवार को घर के सामने शराब पीने का विरोध करने पर युवकों ने घर की महिलाओं पर हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आए उसके भाई पर भी धारदार हथियार से वार कर दिया. पीड़ित परिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर मदद की गुहार लगाई लेकिन पुलिस नहीं पहुंची. थाने पहुंचने के बाद मामले को रफादफा करने की कोशिश की गयी. मदद के अभाव में पीड़ित घायल खुद किसी तरीके से अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करवा रहे हैं.

शराबियों के हमले में घायल परिवार की फरियाद

पीड़ित हेमलता ने बताया कि वह परिवार के साथ खजूरी खास थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनिया विहार के गली नंबर 8 में भगत जी मंदिर के पास रहती है. रविवार देर शाम उसके घर के सामने कुछ युवक बैठकर शराब पी रहे थे. उसने विरोध किया तो लड़कों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. बीच-बचाव करने आए उसके भाई सूरज सोलंकी पर युवकों ने धारदार तलवार से हमला कर दिया. महिला का आरोप है कि उन्होंने मदद के लिए पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची. बाद में सारे लोग थाने गए, लेकिन वहां भी पुलिस ने कोई मदद नहीं की।

पीड़ित परिवार बिना किसी पुलिसिया मदद के फिलहाल अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करवा रहे हैं और मीडिया को अपना दर्द साझा करके उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास थाना पुलिस की करतूत बता रहा है.

