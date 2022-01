नई दिल्लीः अकाली दल (बादल) के दिल्ली सरपरस्त और पटना साहिब के प्रमुख, सरदार अवतार सिंह हित (Chief of Patna Sahib Sardar Avtar Singh Hit) ने आम आदमी पार्टी द्वारा भगवंत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घाेषित किये जान पर अरविंद केजरीवाल की तीखी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली को शराब नगरी बनाने के बाद अब पंजाब में अरविंद केजरीवाल ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जो शराब पीकर संसद जाता है.



उन्होंने इसे पंजाब की जनता के साथ मजाक की संज्ञा दी है. खुद ही शराब पीकर सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने वाले वाले भगवंत मान का नाम आप पार्टी ने घोषित करके पंजाब के लोगों की बेइज्जती (Displeasure over declaring Bhagwant Mann as CM candidate) की है. उन्होंने यह भी कहा कि पहले जो भी थोड़ी बहुत आम आदमी पार्टी को सीट जीतने की उम्मीद थी, वह उम्मीद भगवंत मान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करते ही समाप्त हो गई है.

सरदार अवतार सिंह हित

साथ ही उन्होंने भगवंत मान पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने चालाकी से काम लेते हुए उसका नाम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिया है, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बननी नहीं है. भगवंत मान खुद ब खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे. मुख्यमंत्री घोषित होने से वह पार्टी के साथ जुड़कर चलते रहेंगे.





