नई दिल्ली: कोरोना की दूसरी लहर (second wave of corona) में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो अफरातफरी (Panic over lack of oxygen) की स्थिति पैदा हुई थी उसे देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने दिल्ली में भी मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट (oxygen plant) बनाने का निर्णय लिया है. इसके तहत दिल्ली सरकार ने कंपनियों से आवेदन मंगवाई है, जो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बना सके और क्रायोजेनिक टैंकर्स की सप्लाई कर सके.



दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट, क्रायोजेनिक प्रेशर स्विंग एग्जॉशन, एयर सेपरेशन यूनिट, हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम्स के लिए पीएसए प्लांट एवं क्रायोजेनिक टैंकर की सप्लाई के लिए आवेदन मंगवाया है. आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर निर्धारित की गई है. आपको बता दें कि मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी दिल्ली 2021 के तहत निवेशकों को इंसेंटिव प्रदान की जाएगी.

इस पॉलिसी का उद्देश्य निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों काे प्राप्त करना है. दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 62 नए मामले सामने आए जो गुरुवार के आंकड़े से 20 अधिक है. काफी लंबे समय के बाद कोरोना वायरस की वजह से दो माैत भी हुई है. जिस तरीके से कोरोना के नए मामलों में वृद्धि हो रही है उससे लगता है कि कोरोना के मामले अभी और बढ़ सकते हैं.