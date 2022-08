नई दिल्ली: आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे देश समेत राजधानी दिल्ली में अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे (corona update in delhi) हैं. लगातार छठे दिन दिल्ली में दो हजार से ज्यादा कोरोना के नए मामले (corona cases in Delhi) सामने आए हैं. बीते 24 घंटे में 17,106 कोरोना के टेस्ट में 2162 नए मामलों की पुष्टि हुई है.

कोरोना संक्रमण दर (corona infection rate in delhi) बढ़कर 12.64 फीसदी हो गई है. वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से पांच मरीजों की मौत हो (death due to corona in delhi) गई. दिल्ली में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या आठ हजार चार सौ 30 है. दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार राजधानी दिल्ली में वर्तमान समय में होम आइसोलेशन में कोरोना के मरीजों की संख्या कुल 5734 तक पहुंच गई है.वहीं 534 मरीज अस्पतालों में एडमिट है.

सावधानी नहीं बरत रहे हैं लाेग.

हालांकि अस्पतालों में कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली में फिलहाल कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 326 है. हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना दोबारा से जरूरी कर दिया है. साथ ही मास्क नहीं पहनने पर चालान भी किए जा रहे हैं. वही मेट्रो में भी लोगों को लगातार मास्क पहनने के प्रति जागरूक किया जा रहा है.