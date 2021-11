नई दिल्ली : बरेली से हेरोइन की खेप लाकर उसे दिल्ली (heroin supplies in Delhi) में बेचने वाले युवक को क्राइम ब्रांच (Delhi Crime Branch) ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 32 वर्षीय आबिद खान के रूप में की गई है. उसके पास से पुलिस (Delhi Police) ने 400 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार (Heroin price in market) में लगभग 80 लाख रुपये बताई गई है. उसके खिलाफ क्राइम ब्रांच में एनडीपीएस एक्ट (NDPS ACT) के तहत मामला दर्ज किया गया है.



डीसीपी चिन्मय बिस्वाल के अनुसार, क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई ओमप्रकाश को सूचना मिली थी कि कापसहेड़ा बॉर्डर (Kapashera Border) निवासी आबिद बरेली से हेरोइन की खेप लाकर उसे दिल्ली एनसीआर में सप्लाई (heroin supplies in delhi-ncr) करता है. यह भी पता चला कि वह रजोकरी फ्लाईओवर के पास ड्रग्स की सप्लाई करने के इरादे से रात के समय आएगा. इस जानकारी पर एसीपी मयंक बंसल की देखरेख में इंस्पेक्टर जय भगवान और एएसआई ओमप्रकाश की टीम ने छापा मारकर आदिल को पकड़ लिया. तलाशी में उसके पास से 400 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. इसे लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें : दुबई से लाइफ जैकेट में छिपाकर लाया एक करोड़ का सोना, कस्टम विभाग ने धर दबोचा



बरामद की गई हेरोइन की कीमत लगभग 80 लाख रुपये बताई गई है. गिरफ्तार किया गया आबिद बरेली के फरीदपुर जिला का रहने वाला है. उसके परिवार में तीन भाई और पांच बहने हैं. उसका पिता मजदूरी करता था. घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी. 12 साल की उम्र में वह दिल्ली में आकर फैक्ट्री में काम करने लगा था. आरोपी ने पुलिस को बताया कि बरेली निवासी यूनुस से हेरोइन की खेप लेता था. उसकी मां यूनुस के गांव की रहने वाली है. इसलिए यूनुस के साथ वह ड्रग्स का धंधा कर रहा था.

विश्वसनीय खबरों के लिये ईटीवी भारत एप करें डाउनलोड