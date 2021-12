नई दिल्ली: लक्ष्मी पार्क इलाके के घरों की दीवारों पर बड़ी-बड़ी दरारें आ चुकी हैं. लोगों ने बताया कि पानी की निकासी के लिए जो नालियां यहां बनाई गई थी उस नालियों से पानी की निकासी नहीं हाे पाती है. इस वजह से इन नालियों का गंदा पानी रिसकर घरों की नींव (Cracks in the houses of Laxmi Park due to water)काे कमजाेर कर रहा है, जिस वजह से घर की दीवारें पहले ताे सीलन के कारण खराब हो रही हैं और उनमें बड़ी-बड़ी दरारें (Cracks in houses of Laxmi Park) भी आ गई हैं.

इस वजह से लोग परेशान हैं. पाई पाई जोड़ कर घर बनाया था लेकिन एजेंसियों के लापरवाही के कारण दीवारों में दरारें (Cracks in houses of Laxmi Park) आ गई हैं. लोगों को यह डर सता रहा कि कभी भी अधिक बारिश या भूकंप के झटके में तो उनका घर गिर ना जाए. लोगों की शिकायत है कि जब से यह कॉलोनी बसी है तब से ना ही इलाके के पार्षद आते हैं और ना ही विकासपुरी विधानसभा के विधायक.

परेशानी बताते स्थानीय लाेग.

लोगों का कहना है कि जब चुनाव का वक्त था तब यह जनप्रतिनिधि दिखते थे हालांकि बीच में एक बार पार्षद के कुछ लोग आए भी लेकिन समस्या देखकर जाने के बाद दोबारा मुड़कर इस कॉलोनी में नहीं आए. यहां के लोगों में इतनी नाराजगी है कि उन्होंने फैसला किया है कि आने वाले चुनाव में वोट नहीं डालेंगे. वहीं विकासपुरी के विधायक महेंद्र यादव नालियों की बदहाली के लिए पार्षद को दोषी ठहरा रहे हैं. उनका कहना है कि लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए वह जल्दी प्रयास करेंगे और नालियों के पानी की निकासी को सीवर में कनेक्ट कर देंगे जिससे लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी.





