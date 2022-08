नई दिल्ली/नोएडाः राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ (corona cases in delhi) रहे हैं. दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1227 कोरोना के मामले सामने आए हैं. कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 14.57 64 फीसदी हो गई है. वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से आठ मरीजों की मौत हो (Delhi died with corona) गई. दिल्ली में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 7519 है.

दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार राजधानी दिल्ली में वर्तमान समय में होम आइसोलेशन में कोरोना के मरीजों की संख्या कुल 5760 तक पहुंच गई है. वहीं 532 मरीज अस्पतालों में एडमिट है. अस्पतालों में कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना दोबारा से जरूरी कर दिया है. साथ ही मास्क नहीं पहनने पर चालान भी किए जा रहे हैं. वही मेट्रो में भी लोगों को लगातार मास्क पहनने के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़े.

उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा (corona new cases in noida) रही है. सोमवार को प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गौतम बुद्ध नगर जनपद कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या (corona patients in noida) में पहले स्थान पर है. दूसरे स्थान पर लखनऊ और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद जनपद है.

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गौतम बुद्ध नगर जनपद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में पहले स्थान पर है.

नोएडा में 24 घंटे के अंदर 124 कोरोना के नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं. हालांकि इस दाैरान किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है. गौतम बुद्ध नगर जनपद में अभी भी 1005 लोग कोरोना से संक्रमित हैं. मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील शर्मा का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी से सटे होने के चलते नोएडा में संक्रमितो की संख्या बढ़ी है. इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी संक्रमित पर निगरानी रखी जा रही है. समय-समय पर उन्हें दवा दी जा रही है.