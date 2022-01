नई दिल्ली : दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार (corona cases increasing in delhi) तेजी से बढ़ रहे हैं. बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोविड-19 के 24,383 नए मामले सामने (New corona cases in delhi) आए हैं. संक्रमण दर 30.64 फ़ीसदी दर्ज की गई (corona infection rate in delhi) है. इस दौरान 34 लोगों की कोविड-19 से जान चली गई है. वहीं राहत की बात है कि 24 घंटे में 26,236 लोग डिस्चार्ज हुए हैं.







बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोविड-19 के 24,383 नए केस सामने आए हैं. संक्रमण की दर 30.64 फ़ीसदी दर्ज की गई है. इससे पहले 1 मई को संक्रमण दर 31.61 फ़ीसदी थी. वहीं कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 92,273 पहुंच गई है. इसके अलावा बीते 24 घंटे में 34 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 25,305 हो गया है. वहीं 64,831 मरीज होम आइसोलेशन (home isolation cases in delhi) और 2529 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जिसमें 671 मरीज आईसीयू में और 99 मरीज वेंटिलेटर पर हैं. साथ ही 716 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं.

दिल्ली कोरोना रिपोर्ट

बीते 24 घंटे में 79,578 टेस्ट (corona test in delhi) किए गए हैं. जिसमें 64,183 आरटीपीसीआर और 15,395 एंटीजन टेस्ट शामिल है. वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या 27,531 हो गई है.

