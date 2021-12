नई दिल्ली : दिल्ली में कोविड-19 के मामले (increasing covid cases in delhi) तेजी से बढ़ रहे हैं. लगातार दूसरे दिन कोविड-19 के मामलों ने 200 का आंकड़ा पार किया है. बीते 24 घंटे में 290 नए मामले और संक्रमण 0.55 फ़ीसदी दर्ज किया गया है. इसके अलावा इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई है. 10 जून के बाद कोविड-19 के सबसे ज्यादा केस और 4 जून के बाद पॉजिटिविटी दर सबसे ज्यादा दर्ज की गई है. इसमें 10 जून को 305 और 4 जून को पॉजिटिविटी दर 0.67 फीसदी (positivity rate of corona in delhi) दर्ज की गई थी.

बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 290 मामले सामने आए हैं. वहीं इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है. इसके अलावा अब सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 1,103 पहुंच गई है. यह आंकड़ा 1 जुलाई के बाद सबसे अधिक है 1 जुलाई को 1357 सक्रिय मरीज थे.

रविवार को जारी कोरोना रिपोर्ट.

ये भी पढ़ें- #COVID19: दिल्ली में कल से लगेगा नाइट कर्फ्यू

बता दें कि अब होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या 583 पहुंच गई है. बीते 24 घंटे में 52,947 टेस्ट हुए हैं, जिसमें 50,059 RTPCR और 2,888 एंटीजन टेस्ट शामिल है. इसके अलावा अब कंटेनमेंट जोन की संख्या 279 पहुंच गई है.