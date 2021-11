नई दिल्ली : दिल्ली के हस्तसाल फेज 2 (Hastsal Phase 2) एमपी ग्रीन एरिया के डीडीए पार्क (DDA Park) की हालत पिछले कई सालों से बदहाल है. लोगों का कहना है कि लगभग नौ महीने पहले वेस्ट दिल्ली के सांसद और अधिकारियों ने पार्क का दौरा किया था. उस दौरान अधिकारियों ने कहा था कि पार्क की बदहाली (derelict of park) से जल्द निजात दिलाएंगे. लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ. पार्क में जगह-जगह पानी भरा है. ट्रैक टूटा हुआ है और पौधे सूख चुके हैं.



स्थानीय लोगों ने बताया कि विकास के नाम पर पार्क में एक नया पौधा तक नहीं लगाया गया है. पार्क में आवारा पशु (animals in park) घूमते रहते हैं. जंगली पौधे उग आए हैं. यह नशेड़ियों का अड्डा बन गया है. कई पेड़ भी यहां पर काफी समय से गिरे पड़े हैं. इस वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है. सांसद और अन्य अधिकारियों के दौरे के कई महीनों बाद भी पार्क बदहाल ही है. लोगों का कहना है कि वो कई सालों से इस पार्क की बदहाली को दूर कर सौंदर्यीकरण (beautification of park in delhi) की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

पार्क की बदहाल स्थिति

लोगों ने बताया कि पार्क की बदहाली (derelict of park) की वजह से उनकी कॉलोनी के आसपास असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं. कई बार इस पार्क में आपराधिक वारदात भी हो चुकी है. सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस पार्क को आम लोगों और बच्चों के आने लायक बनाया जाए, जिससे यहां के लोग पार्क में आ कर थोड़ी उछल-कूद कर आनंद ले सके.



