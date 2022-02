नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली नगर निगम में गुरुवार काे बजट सत्र (budget session of south delhi municipal corporation)के आखिरी दिन सदन के नेता इंद्रजीत सेहरावत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तिय बजट पेश किया. इस बार के बजट में (SDMC Budget) एसडीएमसी में शासित बीजेपी की सरकार ने बड़े स्तर पर ना सिर्फ लोक लुभावनी घोषणाएं की गई है बल्कि सीधे तौर पर मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है.



एसडीएमसी के नेता सदन इंद्रजीत सेहरावत ( SDMC leader Inderjit Sehrawat) द्वारा अंतरिम बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी गई कि आगामी वित्तीय वर्ष में निगम का राजस्व संपत्ति कर के क्षेत्र में लगभग 12 साै करोड़ होने का अनुमान है. साथ ही इस बार निगम ने अपने बजट के माध्यम से अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसानों की एक संपत्ति पर कर को पूरी तरह से माफ कर दिया है. संपत्ति कर के क्षेत्र में वृद्धि को लेकर निगम कमिश्नर द्वारा दिए गए सभी सुझावों को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है और किसी भी तरह का कर निगम में शासित बीजेपी की सरकार के द्वारा नहीं बढ़ाया गया है.

दक्षिण दिल्ली नगर निगम में का बजट सत्र.

इसे भी पढ़ेंः चुनावी दांवः एसडीएमसी बेरोजगार युवाओं को देगा रोजगार

बजट सत्र (budget session of south delhi municipal corporation)में अपने में संबोधन के दौरान नेता सदन ने कहा कि संपत्ति कर में 1% शिक्षा उपकर की गणना कुल वार्षिक वैल्यू के आधार पर नहीं बल्कि कोई राशि पर ली जाएगी. इसके अलावा निगम के द्वारा फील्ड वर्कर को नियमित किए जाने की भी घोषणा आज के बजट में की गई है जिनकी संख्या 1130 है. एसडीएमसी ने निगम में कार्यरत 1154 डीबीसी कर्मचारियों को भी नियमित करने की घोषणा कर दी है.

इसे भी पढ़ेंः SDMC सेंट्रल जोन के सफाई कर्मचारियों की सुध नहीं ले रहा निगम

साथ ही यह भी कहा गया है कि अटल आहर योजना (Atal Aahar Yojana in SDMC) के तहत शुरू किए गए 40 कियोस्क में 10 रुपये के मिनिमम शुल्क पर खाना उपलब्ध कराया जाएगा. विधवा महिला की पुत्री की शादी में निगम की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार की जाएगी. डार्क स्पॉट खत्म करने के लिए पांच लाख का फंड भी हर एक वार्ड को मुहैया कराया जाएगा. अनधिकृत कॉलोनियों में भी अब घर के नंबर और गलियों की जानकारी की वाले नीले रंग के साइन बोर्ड एसडीएमसी द्वारा लगाए जाएंगे. एसडीएमसी के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में प्री नर्सरी में भी बच्चों को मिड डे मील (Mid day meal to pre nursery children in SDMC ) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.