नई दिल्ली : मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर उसे दिल्ली एनसीआर के बदमाशों को सप्लाई करने वाले दो तस्करों को (illegal arms supplier arrested in delhi) स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान छोटे कुमार उर्फ छोटे फौजी और दिनेश के रूप में की गई है. इनके पास से 15 अवैध पिस्तौल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. इसके अलावा अवैध हथियार लाने में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी भी इनके पास से जब्त की गई है. आरोपी बीते 10 साल से अवैध हथियारों की तस्करी (illegal arms supplier arrested in delhi) में लिप्त हैं.





डीसीपी जसमीत सिंह के अनुसार, अवैध हथियारों को लेकर स्पेशल सेल की टीम लगातार काम कर रही है. बीते दिनों ऐसे कई गैंग पकड़े भी गए हैं, जो अवैध हथियारों की तस्करी में लिप्त थे. हाल ही में ऐसे एक गैंग के बारे में मिले इनपुट को लेकर एसीपी अतर सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम काम कर रही थी. उनकी टीम को 20 दिसंबर को सूचना मिली कि इस गैंग के दो सदस्य छोटे कुमार उर्फ छोटे फौजी और दिनेश ने मध्य प्रदेश से अवैध हथियार की खेप ली है. वह रिंग रोड पर आ चुके हैं और धौला कुआं की तरफ जा रहे हैं. वह इसे रात के समय बदमाशों को डिलीवर करने वाले हैं.





इस जानकारी पर धौला कुआं के पास पुलिस टीम ने जाल बिछाया और छोटे कुमार एवं दिनेश को पकड़ लिया. इस दौरान उन्होंने बैग में मौजूद पिस्तौल निकालकर पुलिस पर चलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम उन्हें पकड़ने में कामयाब रही. इसे लेकर आर्म्स एक्ट की नई धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके तहत अपराध साबित होने पर कम से कम 10 साल की सजा एवं अधिकतम उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह मध्य-प्रदेश के खरगोन से हथियार की यह खेप लेकर आए थे. वह हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान (Arms supply in delhi haryana) के बदमाशों को सप्लाई करते हैं.





बीते 10 साल से वह अवैध हथियार की तस्करी में लिप्त हैं. वह अब तक 400 से ज्यादा पिस्तौल दिल्ली एनसीआर के आसपास बीते 2 साल में सप्लाई कर चुके हैं. वह सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल 7000 रुपये में खरीदते हैं जबकि सिंगल शॉट पिस्तौल एक हजार में लाते हैं. सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल को वह 25000 रुपये में जबकि सिंगल शॉट को 4000 रुपये में बेचते थे.



छोटे कुमार के खिलाफ पहले भी 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन उगाही, लूट, पुलिस पर गोली चलाना आदि शामिल हैं. छोटे कुमार ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर अलीगढ़ इलाके में 2013 में पप्पू नामक शख्स की हत्या की थी. यह हत्या उसने अपने बड़े भाई जवाहर की हत्या का बदला लेने के लिए की थी. छोटे कुमार को पहले भी स्पेशल सेल ने जुलाई 2015 में गिरफ्तार किया था. वहीं दिनेश के खिलाफ 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या प्रयास, आर्म्स एक्ट और चोरी के मामले शामिल हैं.

