नई दिल्ली : सुकेश चंद्रशेखर द्वारा की गई 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही के लिए राहत की बड़ी खबर है. दिल्ली पुलिस इन दोनों के खिलाफ मकोका (delhi police will not take action under macoca) के तहत एक्शन नहीं लेगी. कानून विशेषज्ञ की तरफ से दिल्ली पुलिस को बताया गया है कि दोनों अभिनेत्रियों के खिलाफ मकोका का अपराध नहीं बनता है. उधर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी भविष्य में इन पर एक्शन ले सकती है.





जानकारी के अनुसार, इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने सुकेश सहित एक दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें जेल के सात अधिकारी भी शामिल हैं. आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में सुकेश के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया है. 11 लोगों के खिलाफ मकोका में आरोपपत्र भी दाखिल हो चुका है. पूछताछ के दौरान सुकेश चंद्रशेखर ने खुलासा किया था कि उसने ठगी की रकम का एक बड़ा हिस्सा अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज एवं नोरा फतेही पर खर्च किये हैं. उसने इन्हें न केवल कीमती तोहफे दिए बल्कि करोड़ों रुपये उन पर ख़र्च किये. इसके बाद से पुलिस दोनों अभिनेत्रियों को भी आरोपी बनाना चाहती थी.





दोनों अभिनेत्रियों को आरोपी बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने लीगल एक्सपर्ट से सलाह मांगी थी. कानूनी विशेषज्ञों की तरफ से दिल्ली पुलिस को बताया गया है कि इस मामले में दोनों अभिनेत्रियों के खिलाफ मकोका के तहत एक्शन नहीं लिया जा सकता. इस मामले में आरोपी ने यह खुलासा किया है कि उसने दोनों अभिनेत्रियों को करोड़ों रुपये (sukesh chnadrashekhar gave gifts to nora fatehi and Jacqueline Fernandez) के गिफ्ट दिए थे. लेकिन यह साबित नहीं होता है कि दोनों अभिनेत्रियों को इन रुपयों के स्रोत का पता था. उन्होंने भले ही गिफ्ट लिए लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह ठगी की रकम से उन्हें दिया जा रहा है. इसलिए उनके खिलाफ मकोका के तहत एक्शन नहीं लिया जा सकता है. इसलिए पुलिस अब दोनों अभिनेत्रियों के खिलाफ मकोका की कार्रवाई नहीं करेगी.





गौरतलब है कि सुकेश चंद्रशेखर ने रोहिणी जेल में बैठकर फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया था. उसने शिवेंद्र सिंह को जेल से बाहर निकालने के नाम पर अदिति सिंह से यह रकम ठगी थी. इस मामले में उसने जेल के अधिकारियों को भी करोड़ों रुपये की रिश्वत दी थी ताकि वह आसानी से जेल में बैठकर करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम दे सके. इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज कर सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल, जेल अधिकारी, बैंक अधिकारी सहित कई लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है. फिलहाल मामला अदालत में चल रहा है.