चेन्नई/नई दिल्ली : अडाणी समूह ने मंगलवार को कहा कि उसने सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों द्वारा समर्थित कर्ज 7374 करोड़ रुपये (लगभग 902 मिलियन डॉलर) का भुगतान किया गया है. Adani Group ने कहा कि परिपक्वता अप्रैल 2025 में होनी थी, मगर उससे पहले ऋण का भुगतान किया गया. समूह ने कहा कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और भारतीय वित्तीय संस्थानों को पुनर्भुगतान के साथ अडाणी की सूचीबद्ध कंपनी के निम्नलिखित शेयर जारी किए जाएंगे...

अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के 155 मिलियन शेयर, जो प्रवर्तकों की 11.8 प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, 31 मिलियन शेयर अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (प्रवर्तकों की हिस्सेदारी का 4 प्रतिशत), अडाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड के 36 मिलियन शेयर (प्रवर्तकों की हिस्सेदारी का 4.5 प्रतिशत), और अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के 11 मिलियन शेयर (प्रवर्तकों की हिस्सेदारी का 1.2 प्रतिशत). फरवरी में पहले किए गए पुनर्भुगतान के साथ अडाणी ने 2,016 मिलियन डॉलर शेयर-समर्थित वित्तपोषण का प्रीपेड किया है, जो 31 मार्च, 2023 से पहले सभी शेयर-समर्थित वित्तपोषण को प्रीपेड करने के लिए प्रमोटरों की प्रतिबद्धता के अनुरूप है.

अडाणी पावर में अनुषंगी ( Subsidiaries ) कंपनियों का हुआ विलय

अडाणी समूह की कंपनी अडाणी पावर ने अपनी छह अनुषंगियों का खुद में विलय कर लिया है जिनमें अडाणी पावर ( Mundra ) भी शामिल है. अडाणी पावर ने मंगलवार को BSE को भेजी गई सूचना में कहा कि अडाणी पावर लिमिटेड ( APL ) के पूर्ण स्वामित्व वाली छह अनुषंगी कंपनियों का विलय कर लिया गया है. इनमें अडाणी पावर महाराष्ट्र लि. ( APML ), अडाणी पावर राजस्थान लि.( APRL ), उडुपी पावर कॉरपोरेशन लि. ( UPCL ), रायपुर एनर्जेन लि. ( REL), रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लि. ( REGL ) और अडाणी पावर ( Mundra ) लि. शामिल हैं. National Company Law Tribunal ( राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण) की अहमदाबाद पीठ ने आठ फरवरी, 2023 को इन कंपनियों के एपीएल में विलय को मंजूरी दी थी. कंपनी ने कहा कि इस योजना को कार्यरूप देने से संबंधित सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं.

