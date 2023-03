मुंबई : कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित होने से बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 300 अंक से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 315.30 अंक या 0.52 प्रतिशत गिरकर 59,909.16 अंक पर आ गया. दूसरी ओर व्यापक एनएसई निफ्टी 88.95 अंक या 0.50 प्रतिशत गिरकर 17,622.50 अंक पर पहुंच गया. सेंसेक्स में, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी सहित आठ शेयर बढ़त में थे. दूसरी ओर बाकी शेयरों में गिरावट रही. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ( FPI ) ने शुद्ध रूप से 721.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

शुरुआती कारोबार में रुपये में गिरावट

विदेशी बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक रुख के चलते रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 37 पैसे की गिरावट के साथ 82.29 रुपये के स्तर पर आ गया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 82.25 पर खुला और फिर पिछले बंद के मुकाबले 37 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 82.29 पर आ गया. रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81.92 पर बंद हुआ था.

इसबीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.18 प्रतिशत बढ़कर 105.80 पर आ गया. इससे पहले मंगलवार को होली के अवसर पर शेयर बाजार और मुद्रा बाजार बंद थे. वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.28 प्रतिशत बढ़कर 83.52 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था. शेयर बाजार के अस्थाई आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को शुद्ध रूप से 721.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

(This is an agency copy and not edited by Etv Bharat )( भाषा )

ये भी पढ़ें: Share Market Update : सेंसेक्स 379 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी तेजी