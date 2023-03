लंदन : पूरे यूरोप में बैंकों के शेयरों में तेजी से गिरावट आई है, क्योंकि इस क्षेत्र की वित्तीय मजबूती को लेकर चिंता बढ़ गई है, मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही गई है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी के डॉयचे बैंक के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, जिसमें 13 प्रतिशत की गिरावट आई और इसके ऋण पर होने वाले नुकसान के खिलाफ बीमा की लागत में भी तेज उछाल आया था.

दो अमेरिकी बैंकों के धराशायी होने और इसके प्रतिद्वंद्वी यूबीएस द्वारा स्विस दिग्गज क्रेडिट सुइस के हड़बड़ी में अधिग्रहण से निवेशक पहले ही डर गए हैं. बीबीसी ने बताया कि लंदन, जर्मनी और फ्रांस के सभी शेयर बाजार नीचे थे. अन्य बैंकों में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसमें जर्मनी का कॉमर्जबैंक, 8 प्रतिशत और फ्रांस का सोसाइटी जेनरेल शामिल है, जो 7 प्रतिशत गिर गया. बीबीसी ने बताया कि यूके में, बार्कलेज और नेटवेस्ट दोनों लगभग 6 प्रतिशत नीचे थे.

एजे बेल के निवेश निदेशक, रस मोल्ड ने कहा कि ड्यूश बैंक के शेयर की कीमत में गिरावट बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास के व्यापक नुकसान का संकेत थी. उन्होंने कहा, इस बात का डर है कि केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि के साथ इसे बहुत अधिक समय तक कम कर दिया है. मंदी की संभावना के साथ, बैंकों को आम तौर पर यह काफी कठिन लगेगा. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार , उन्होंने कहा कि निवेशक क्षेत्रीय बैंकों और बड़े निवेश वाले बैंकों से पैसे खींच रहे हैं और बड़े पारंपरिक बैंकों में निवेश कर रहे हैं.

