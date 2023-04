नई दिल्ली : मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली करने से वायदा कारोबार में बृहस्पतिवार को सोने की कीमत 287 रुपये बढ़कर 60,915 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 287 रुपये यानी 0.47 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,915 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. इसमें 18,394 लॉट का कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों ने कहा कि मजबूत वैश्विक रुख के अनुरूप सोना वायदा कीमतों में तेजी आई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.73 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,039.60 डॉलर प्रति औंस हो गया.

हाजिर मांग से चांदी वायदा कीमतों में तेजी

मजबूत हाजिर मांग के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने से बृहस्पतिवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 444 रुपये की तेजी के साथ 76,357 रुपये प्रति किग्रा हो गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी के मई महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 444 रुपये यानी 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 76,357 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया. इसमें 14,396 लॉट का कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों ने कहा कि हाजिर बाजार में तेजी के रुख के बीच कारोबारियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली करने से चांदी वायदा कीमतों में तेजी आई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 1.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 25.74 डॉलर प्रति औंस हो गयी. Future trading . Gold Silver Rate . Gold silver Price .

(पीटीआई-भाषा)

(This is an agency copy and not edited by Etv Bharat )

बड़ी खबर : BBC Share Market Report : शेयर मार्केट में निवेश करने वाले रहें सावधान, इस सेक्टर में करें सोच-समझकर निवेश