नई दिल्ली : मजबूत वैश्विक रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 330 रुपये की मजबूती के साथ 61080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था. चांदी की कीमत भी 840 रुपये की तेजी के साथ 75780 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई.

HDFC Securities के Saumil Gandhi, Senior Analyst ने कहा, "दिल्ली के बाजार में सोने का हाजिर भाव 330 रुपये बढ़कर 61,080 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया." अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ 2,011 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी भी बढ़त के साथ 25.17 डॉलर प्रति औंस हो गई. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जिंस शोध विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवनीत दमानी ने कहा, "डॉलर में आई गिरावट के कारण सोने की कीमतों में तेजी रही. ब्याज दर के बारे में आगे के संकेत के लिए निवेशकों की निगाह जारी होने वाले अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर है."

Motilal Oswal Financial Services ने कहा, "मुद्रास्फीति आंकड़े आने के बाद हमारी एफओएमसी बैठक के ब्योरे और उसके बाद फेडरल रिजर्व के अधिकारियों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल की टिप्पणियों पर भी नजर होगी." Gold rate today . Gold Price Today. Gold silver Price Today . Silver Price Today .

(आईएएनएस)

(This is an agency copy and not edited by Etv Bharat )

बड़ी खबर : BBC Share Market Report : शेयर मार्केट में निवेश करने वाले रहें सावधान, इस सेक्टर में करें सोच-समझकर निवेश