वित्त मंत्री ने सभी सरकारों को तस्करी और जंगली वनस्पतियों व जीवों (wild flora and fauna) को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा प्रवर्तन (Enforcement by Directorate of Revenue Intelligence) मामलों में सहयोग पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सरकारों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि तस्करी और गतिविधियों को कैसे रोका जाए, जो हमारे जंगली जीवों और वनस्पतियों को खतरे में डाल रही हैं.