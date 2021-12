मुंबई : सेंसेक्स शुक्रवार को शुरुआती कारोबार (sensex in early trade) में 300 अंक से अधिक टूट गया. रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के शेयर के घाटे पर जाने से सेंसेक्स में गिरावट आई है. वैश्विक बाजारों में नकारात्मक रुख (Negative trend in global markets), विदेशी कोष की निरंतर निकासी (continuous withdrawal of foreign funds) के बीच में आज इन कंपनियों के शेयर घाटे में गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सूचकांक 319.82 अंक या 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57,581.32 पर बंद हुआ. इसी तरह निफ्टी 91 अंक या 0.53 प्रतिशत गिरकर 17,157.40 पर बंद हुआ. सेंसेक्स में टाइटन को तीन प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ. इसके बाद एमएंडएम, एचयूएल, मारुति, एशियन पेंट्स और इंडसइंड बैंक थे.

पढ़ें : अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रहने का अनुमान

दूसरी ओर, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा लाभ पाने वालों में से थे. पिछले सत्र में, सेंसेक्स 113.11 अंक या 0.20 प्रतिशत बढ़कर 57,901.14 पर और निफ्टी 27 अंक या 0.16 प्रतिशत चढ़कर 17,248.40 पर बंद हुआ था.

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुतबाकि, विदेशी संस्थागत निवेशक (Foreign Institutional Investors-FII) पूंजी बाजार में शुद्ध विक्रेता (net seller in capital market) बने रहे और उन्होंने गुरुवार को 1,468.71 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

एशिया के दूसरे प्रमुख शेयर बाजारों में शंघाई, हांगकांग, टोक्यो और सियोल मध्य सत्र सौदों में घाटे के साथ कारोबार कर रहे थे. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.79 प्रतिशत गिरकर 74.43 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

(पीटीआई-भाषा)