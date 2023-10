विश्व मानक दिवस का इतिहास

पहली बार 14 अक्टूबर 1970 को विश्व मानक दिवस मनाया गया. इसके बाद से हर साल आज के दिन विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जाता है. कार्यक्रम का उद्घाटन तत्कालीन आईईएस के अध्यक्ष फारुक सुंटर (The President of IES Faruk Sunter) ने किया था. 1970 में आयोजित पहले विश्व मानक दिवस कार्यक्रम में 3 संगठनों मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन (International Organization For Standardization-IOS), अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (International Electrotechnical Commission) और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union) का महत्वपूर्ण योगदान था.