फरवरी माह का आखिरी सप्ताह कैसा बीतेगा. Acharya p khurana बताएंगे आपको राशि अनुसार. इस सप्ताह आपके लिए क्या करना फायदेमंद रहेगा.जानेंगे सप्ताह का ख़ास MAGIC NUMBER , lucky day , lucky colour , Tip Of the Week और सप्तहिक राशिफल उपाय इस साप्ताहिक राशिफल में. Weekly rashifal 26 Feb 2023 to 5 March 2023 . Saptahik rashifal .

अब बात सप्ताह के ख़ास MAGIC NUMBER की. 335566 को सफ़ेद कागज पर लाल पेन से North दिशा में चेहरा करकर लिखकर पास रखे. आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और चल रहे संकट का समाधान होगा. Tip Of the Week में नीम का किस्मत कनेक्शन- ज्योतिष दृष्टिकोण से नीम का सम्बन्ध राहु-केतु से है. नीम के पेड़ घर की दक्षिण दिशा में लगाने से, घर में आये अचानक संकट दूर होंगे. स्नान के पानी में नीम की पत्तियां डालकर नहाने से शारीरिक कष्ट दूर होगा. नीम की लकड़ी का घर में हवन करने से शनि दूर होता है.

साप्ताहिक राशिफल

इस हफ्ते का प्रश्न : रणवीर का प्रश्न कुरुक्षेत्र से, जन्म 18th Mar-1996/ 7: 26 am. मैं मांगलिक हूँ, मेरी life partner NON -Manglik है. क्या हमारी शादी successful होगी!जवाब :- Manglik and Non-Manglik की शादी हो सकती है. आप लग्न से मांगलिक है No Worry . मंगल अगर सातवे भाव है विचार करे अन्यथा नहीं. गुड़ का दान करे 21 मंगलवार. 2 मूंगे अपने बैडरूम की दक्षिण दिशा में रखे. मंगलवार लाल कपड़ा avoid करें. Weekly Rashifal 26 February to 5 March . Weekly horoscope .

