इस सप्ताह आपके लिए क्या-क्या करना फायदेमंद रहेगा, मार्च माह का सप्ताह 19 March to 25 March कैसा बीतेगा,बताएंगे आपको राशि अनुसार. Etv Bharat के साप्ताहिक राशिफल में जानेंगे आपका Lucky Day-Color . Weekly rashifal 19 March 2023 to 25 March 2023 . Saptahik Rashifal . मेष राशि : विदेश यात्रा का योग बनेगा, पूंजी निवेश जूलरी/प्रॉपर्टी में लाभ देगी. सप्ताह का उपाय : चीटियों को आटा-चीनी डालें. सावधानी : जिम्मेदारियों तो मुँह न मोड़ो. Lucky Color: Yellow . Lucky Day: Thursday

साप्ताहिक राशिफल

वृष : इस सप्ताह तन /मन से काम करे ; किस्मत साथ देगी मकान /वाहन खरीदने का योग बनेगा सप्ताह का उपाय : सरसो तेल का दीपक धर्मस्थान पर जलाये सावधानी : नेत्र रोग परेशान कर सकता है ;सतर्क रहे Lucky Colour:Red Lucky Day: Wed

मिथुन : संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा उन्नति के मार्ग खुलेंगे सप्ताह का उपाय : एक चम्मच गंगाजल डालकर स्नान करे सावधानी :सूर्यास्त के बाद कोई फैसला न करे Lucky Colour: Pink Lucky Day:Mon

कर्क : ज्ञान विद्या के प्रति रूचि जागृत होगी कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग बनेगे सप्ताह का उपाय : पीपल पर मीठा जल चढ़ाये सावधानी : किसी को धोखे में न रखे Lucky Colour: Green Lucky Day: Fri

सिंह : कारोबार में नए अवसर प्राप्त होंगे सप्ताह में मध्य में किसी कारण से दबाव बढ़ेगा सप्ताह का उपाय : जरूरतमंद को इच्छनुसार दक्षिणा दे सावधानी : लम्बी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइविंग से परहेज रखे Lucky Colour: Blue Lucky Day: Mon

कन्या : परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा समस्याओं का निपटारा ; मन प्रसन्न रहेगा सप्ताह का उपाय : फल धर्मस्थान पर चढ़ा कर जरुरतमंदो में दे सावधानी : बगैर सोचे -समझे फैसला न करे (सार शब्द जाने बिना ; कागा हंस न होय ) Lucky Colour: Copper Lucky Day: Wed

तुला : प्यार का इजहार करने में देरी न करे ;समय अनुकूल कोई रुका या बिगड़ा हुआ काम बनेगा सप्ताह का उपाय : दूध किसी ब्राह्मण को दे सावधानी : मान मर्यादा का ख्याल रखे (प्रारब्ध पहले बना ) Lucky Colour:Saffron Lucky Day: Tue

वृश्चिक : अचानक धन लाभ के योग कानूनी समस्या समाप्त होगी सप्ताह का उपाय : मुख्यद्वार पर तेल का दिया जलाए ; बुझने के बाद पीपल के पास रखे सावधानी : काम - आराम में संतुलन बना के रखो Lucky Colour: Cream Lucky Day: Wed

धनु : जमीन -जायदाद खरीदने -बेचने से लाभ मिलेगा उच्च अधिकारियों की कृपा बनी रहेगी सप्ताह का उपाय : सफ़ेद रुमाल में गाठ ; पास रखो सावधानी : अपने वाहन की देखभाल करो Lucky Colour: White Lucky Day: Thur

मकर : आपके कारोबार में नई गति आएगी शत्रुओ से राहत के योग सप्ताह का उपाय : शनि स्त्रोत पढ़ो सावधानी:माता -पिता का सम्मान करो Lucky Colour: Grey Lucky Day: Tue

कुम्भ : प्रभावशाली लोगो से मेलजोल बढ़ेगा कोई मूल्यावान उपहार मिल सकता है सप्ताह का उपाय : तुलसी पत्ता मुँह विच रखो सावधानी : जोखिम वाले काम न करे Lucky Colour: Mahroon Lucky Day:Sat

मीन : घर में विशेष अतिथि के आगमन की संभावना है शिक्षा क्षेत्र विच प्रगति होगी सप्ताह का उपाय : पानी का दान करे सावधानी : बीती बातों को दिल से न लगाए ; मन परेशान (कबीरा जन्म आमोल है ; कौड़ी बदले जाये ) Lucky Colour:Green Lucky Day: Mon



(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)





ये भी पढ़ें : वार्षिक राशिफल 2023 : इस साल कर्क-सिंह को मान-सम्मान और कन्या राशि को मिलेगा प्रॉपर्टी का लाभ



ये भी पढ़ें : Varshik Rashifal 2023 : तुला-वृश्चिक को मिलेगा मान-सम्मान प्रॉपर्टी का सुख , तो धनु को कई क्षेत्रों में सफलता

ये भी पढ़ें : वार्षिक राशिफल 2023 : मेष-वृष के लिए मिलाजुला रहेगा आनेवाला साल, तो मिथुन को मिलेगा शनिदेव का साथ