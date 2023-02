नई दिल्ली : ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने मंगलवार को कहा कि चीन और अन्य एशियाई देशों ( जैसे भारत ) के अप्रवासियों ने अमेरिका में अविश्वसनीय योगदान दिया है. मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि वह ' मेहनती लोगों के अमेरिका आने के पक्ष में हैं.' Twitter CEO Elon Musk ने पोस्ट किया, "लेकिन हमारे पास वास्तविक रूप से खुली सीमा नहीं हो सकती है जिसमें कोई स्क्रीनिंग नहीं है. हमारी कानूनी आव्रजन प्रणाली बहुत धीमी है और नेविगेट करने में बेहद मुश्किल है."

एक फॉलोअर ने उत्तर दिया, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ देशों के लिए ग्रीन कार्ड का बैकलॉग अब दशकों से लंबा है. कांग्रेस को इसे ठीक करने की आवश्यकता है." एशियाई लोगों, खासकर भारत में नौकरियों के लिए अमेरिका सबसे पसंदीदा जगह है. US Census Bureau ( अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ) के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, 2010 और 2021 के बीच अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की संख्या 52.17 प्रतिशत बढ़ी है. अमेरिका में 2010 में भारत से 17.80 लाख अप्रवासी थे, जो 2021 में 27.09 लाख तक पहुंच गए.

भारतीय मूल के लोग वर्तमान में अमेरिका में विदेश में जन्मी आबादी का लगभग 6 प्रतिशत हैं. इस बीच, सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ने 2022 की अंतिम तिमाही के दौरान यूएस-मेक्सिको सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 1,862 चीनी नागरिकों को पकड़ा. संघीय आंकड़ों ( federal data )के अनुसार, फरवरी 2021 से हर महीने सीबीपी द्वारा सामना किए गए अवैध चीनी प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. The New York Post के अनुसार, जनवरी 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद से रिकॉर्ड संख्या में अवैध अप्रवासी अमेरिका में प्रवेश कर चुके हैं. Twitter CEO Elon Musk in favor of hardworking people coming to america .

(आईएएनएस)

