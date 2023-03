लग्नराशि पर आधारित कलाशांति ज्योतिष साप्ताहिक राशिफल में जानिए, आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक दशा, स्वास्थ्य व कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति इस सप्ताह कैसी रहेगी और यह भी कि इस सप्ताह आपको क्या-कुछ मिलने वाला है, आपके लिए क्या-क्या करना फायदेमंद रहेगा और परेशानियों से बचने के लिए आपको कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए. Weekly rashifal 27 March 2023 to 2 April 2023 . Saptahik Rashifal .

मेष : इस सप्ताह मेष राशि के जातको का कामकाज को लेकर आत्मविश्वास अच्छा बना रहेगा. व्यापार से जुड़े जातको के लिए यह हफ्ता शुभ परिणाम ले कर आ सकता है. नौकरी कर रहे जातको के लिए हफ्ता सामान्य बना रहेगा अधिकारी वर्ग के साथ वाद विवाद मैं न पड़े. हफ्ते के मध्य मैं सेहत तथा काम का बोझ आपको परेशान कर सकता है. धन का खर्च भी सम्भब है. भाई -बहनो से रिस्ते मजबूत होंगे. छोटी दुरी की यात्रा हो सकती है.

वृषभ : इस सप्ताह वृषभ राशि के जातको को सेहत से जुड़ी दिक्कते परेशान कर सकती है. इस हफ्ते कामकाज को लेकर भागदौड़ अधिक बने रहने से तनाव हो सकता है. नौकरी वर्ग के लिए हफ्ता सामान्य फल देने वाला रहेगा. इस हफ्ते पारिवारिक सदस्यों के कारण आपके दाम्पत्य जीवन मैं कुछ समस्या हो सकती है. आर्थिक स्तिथि अच्छी होगी. संतान से लाभ मिलेगा तथा छात्रों को शुभ फल प्राप्त होंगे.

मिथुन: इस सप्ताह मिथुन राशि के जातको को धन सम्बन्धी मामलों मैं सफलता मिलेगी. इस हफ्ते आपको अपना फंसा हुआ पैसा मिल सकता है. प्रेमप्रसंग के लिहाज से हफ्ता आपके पक्ष मैं रहेगा. कार्यक्षेत्र मैं आपके सभी कार्य बिना अबरोध के पूर्ण होंगे. हफ्ते के मध्य मैं किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. इस हफ्ते आपका पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा. हफ्ते के अंत मैं सेहत का ध्यान रखे. धन खर्च हो सकता है.

कर्क : इस सप्ताह कर्क राशि के जातको को अपने व्यापार तथा दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इस हफ्ते धन लाभ को लेकर आपको कुछ अबरोध मिल सकते है. छात्र वर्ग को इस हफ्ते अधिक परिश्रम के उपरांत सफलता मिलेगी. इस हफ्ते बाहरी देशों से आपको लाभ मिल सकते है. सेहत तथा खानपान का ध्यान रखे. परिजनों का सहयोग आपको लाभ देगा.

सिंह : इस सप्ताह सिंह राशि के जातको को धन लाभ की प्राप्ति मिलेगी. कार्यक्षेत्र से सम्बंधित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. व्यापारी वर्ग के लिए हफ्ता अच्छे परिणाम दे सकता है. आय को लेकर नए श्रोत इस हफ्ते आपको मिल सकते है. हफ्ते के मध्य भाग मैं नौकरी वर्ग को कुछ दिक्कते मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ सम्बन्ध मधुर रहेंगे. सेहत के लिहाज से हफ्ता सामान्य बना रहेगा.

कन्या : इस सप्ताह कन्या राशि के जातको को कुछ व्यर्थ के तनाव परेशान कर सकते है. कार्यक्षेत्र के लिहाज से हफ्ता आपको सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों तथा अधिकारी वर्ग का सहयोग आपके लिए मददगार रहेगा. पिता से लाभ मिलेगा. इस हफ्ते इस राशि से सम्बंधित कुछ जातको को आय के नए श्रोत मिल सकते है. पारिवारिक जीवन अच्छा बना रहेगा. आलस्य से दूर बने रहे.

तुला : इस सप्ताह तुला राशि के जातको की कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है. प्रेम सम्बंध के लिहाज से यह हफ्ता आपको मिश्रित परिणाम देने बाला रहेगा. विवाह हेतु प्रयासरत लोगो की नए रिश्ते की शुरूआत हो सकती है. कार्यक्षेत्र मैं इस हफ्ते आपको अधिकारी वर्ग के साथ कुछ समस्या हो सकती है. संतान के साथ सम्बन्ध आपके अच्छे रहेंगे. छात्र वर्ग को इस हफ्ते परिश्रम की जरुरत रहेगी. इस हफ्ते अहंकार से दूर रहे.

वृश्चिक : इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातको को कोई तनाव परेशान कर सकता है. कार्यक्षेत्र मैं इस हफ्ते कामकाज की अधिकता बनी रह सकती है. धनलाभ को लेकर इस हफ्ते आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. इस हफ्ते आपका पारिवारिक जीवन अच्छा बना रहेगा. वैवाहिक जीवन मैं कुछ समस्या हो सकती है. सेहत का ध्यान रखे सर्दी- जुकाम, या मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है. छात्र वर्ग को शुभ फल प्राप्त होंगे.

धनु: इस सप्ताह धनु राशि के जातको को धन का लाभ मिलेगा. इस हफ्ते कामकाज को लेकर दौड़भाग बनी रहेगी. हफ्ते के मध्य भाग मैं आपका मन किसी बात को लेकर परेशान हो सकता है. धन का खर्च भी इस समय हो सकता है. सेहत का ध्यान रखे. इस हफ्ते पारिवारिक तथा दाम्पत्य जीवन मैं क्रोध तथा अहम से दूर रहे. हफ्ते का अंतिम भाग आपको लाभ देगा तथा आपका मन अच्छा रहेगा.

मकर: इस सप्ताह मकर राशि के जातको को नौकरी मैं लाभ मिल सकता है. इस हफ्ते जीवनसाथी के साथ आपके सम्बन्ध मधुर होंगे. संतान के साथ इस हफ्ते आपको कोई तकलीफ हो सकती है. छात्र वर्ग इस हफ्ते अपना समय व्यर्थ के कार्यो मैं नष्ट कर सकते है. धन लाभ को लेकर इस हफ्ते आपके प्रयास तेज हो सकते है. कामकाज को लेकर इस हफ्ते यात्रा का योग रहेगा. आपकी सरकारी कार्यो मैं अड़चने इस हफ्ते दूर हो सकती है.

कुंभ : इस सप्ताह कुम्भ राशि के जातको को भाग्य का सहयोग मिलेगा. आपके अधूरे कार्य इस हफ्ते पूर्ण हो सकते है. इस हफ्ते आपको अपनी सुबिधाओं मैं कुछ कमी देखने को मिल सकती है. इस हफ्ते माता -पिता की सेहत का ध्यान रखे. हफ्ते के मध्य मैं कार्यस्थल पर कुछ समस्या आपको मिल सकती है. जीवनसाथी का सहयोग आपको लाभ देगा. हफ्ते का अंतिम भाग आपको धन का लाभ देगा तथा आपकी आय के श्रोत बढ़ सकते है.

मीन : इस सप्ताह मीन राशि के जातको को सेहत से जुडी समस्याए परेशान कर सकती है. नौकरी कर रहे जातको के लिए यह हफ्ता अच्छा जा सकता है नए जॉब ऑफर की प्राप्ति आपको इस हफ्ते मिल सकती है. व्यापारी वर्ग के लोगो के लिए हफ्ता सामान्य बना रह सकता है. आपकी दैनिक सुख सुबिधाओं मैं कमी हो सकती है. पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा. हफ्ते के अंत मैं धन उधार देने से बचे.

(ज्योतिषी विशाल वाष्र्णेय कलाशांति ज्योतिष के संस्थापक हैं. यह साप्ताहिक राशिफल आपकी लग्नराशि के आधार पर आधारित है. ये समस्त राशिफल सामान्य हैं. किसी भी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए ज्योतिषी से दशा-अंतर्दशा और जन्मपत्री का पूर्ण रूप से अध्ययन कराना उचित रहता है.)

(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)





ये भी पढ़ें : वार्षिक राशिफल 2023 : इस साल कर्क-सिंह को मान-सम्मान और कन्या राशि को मिलेगा प्रॉपर्टी का लाभ



ये भी पढ़ें : Varshik Rashifal 2023 : तुला-वृश्चिक को मिलेगा मान-सम्मान प्रॉपर्टी का सुख , तो धनु को कई क्षेत्रों में सफलता

ये भी पढ़ें : वार्षिक राशिफल 2023 : मेष-वृष के लिए मिलाजुला रहेगा आनेवाला साल, तो मिथुन को मिलेगा शनिदेव का साथ