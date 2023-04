मेष राशि : इस सप्ताह आप पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्यार और रोमांस की बढ़ोतरी साफ तौर पर दिखाई देगी और आप अपने जीवनसाथी के साथ कोई लंबी प्लानिंग कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में इमोशन और क्रिएटिविटी का तड़का लगेगा और एक-दूसरे को और भी करीब से जानने का मौका मिलेगा. अभी आपका मूड अच्छा रहेगा और आप हर काम को बड़ी तेजी से निपटा लेंगे. कभी-कभी जल्दबाजी गलत हो भी सकती है, इसका ध्यान रखें.

अभी खर्चों में कमी आएगी और आपकी आय भी अच्छी रहेगी. आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है. अभी आप काफी मेहनत और प्रयास करेंगे साथ ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा रिस्क ले सकते हैं. निवेश के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय बहुत दिनों के बाद आया है, जब आपको अपने बॉस से संबंध सुधारने का मौका मिलेगा.

विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उनके लिए समय ठीक रहेगा. उनकी परेशानियां कम होंगी और पढ़ाई में मन लगेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत ठीक-ठाक रहेगी. हालांकि खानपान में सावधानी बरतें और ज्यादा तेल मसाले वाले भोजन से परहेज करें. लंबे समय से प्रयास कर रहे कुछ विद्यार्थियों को विदेशी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, जिससे उन्हें काफी खुशी मिलेगी. यात्रा के लिए यह सप्ताह ज्यादा बेहतर नहीं है. यात्रा काफी सोच-समझकर ही करें. यदि सफर पर कहीं जाना ही हो तो सप्ताह का अंतिम दिन कुछ हद तक उपयुक्त रहेगा.

वृषभ राशि : यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. विवाहितों के रिश्ते में प्यार बढ़ेगा और समझदारी भी होगी. वे अपने गृहस्थ जीवन को लेकर काफी पॉजिटिव रहेंगे. लव लाइफ को लेकर अभी आपकी चिंताएं बेवजह की है, उन्हें किनारे रखकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें. आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझेंगे. घरेलू खर्च भी करेंगे. अपनी मां से काफी स्नेह बढ़ेगा. आप उन्हें कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं.

अभी उनकी सेहत में सुधार होगा. आपकी आय भी अच्छी होगी, लेकिन खर्चे काफी तेजी से बढ़ेंगे. इस कारण आपको चिंता हो सकती है. नौकरी में स्थिति मजबूत रहेगी. आप अपने काम में पक्के रहेंगे. बिजनेस में उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है.

विद्यार्थियों की बात की बात करें तो अभी उनकी नई-नई चीजें पढ़ने में काफी रूचि रहेगी. पढ़ाई में भी पूरा मन लगेगा, जिसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपके अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा. लापरवाही के कारण परेशानी बढ़ सकती है. यात्रा के लिए सप्ताह के शुरुआती दो दिन अच्छे रहेंगे.

मिथुन राशि :यह सप्ताह आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा. वैवाहिक जीवन के लिए यह समय थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए थोड़ा फोकस करने की जरूरत होगी. लव लाइफ के लिए समय अच्छा रहेगा और आपका समय प्यार भरा रहेगा. प्रिय के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी. आप अपने दोस्तों के साथ काफी समय व्यतीत करेंगे. उनके साथ घूमने जाने के भी योग बनेंगे. आप अपनी कुछ पर्सनल बातें अपने दोस्तों से शेयर करेंगे. इससे आपको काफी रिलीफ महसूस होगा. पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहेगी.

किसी प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप उसे लेना चाहेंगे. नौकरीपेशा लोगों का जीवन बेहतर रहने वाला है. आपके बॉस और साथ काम करने वाले सभी लोग भी इस समय आपके सपोर्ट में नजर आएंगे. आपकी छवि मजबूत होगी और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी. व्यापारियों के लिए भी यह समय उन्नतिदायक रहेगा. आपके बिजनेस पार्टनर भी आपकी काफी सराहना करेंगे. आप अपनी कोई नई फर्म भी शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं.

विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा. कंपटीशन में सफलता मिल सकती है. हालांकि, इसके लिए आपको काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय अच्छा नजर आ रहा है. किसी बड़ी बीमारी की संभावना नजर नहीं आती. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है.

कर्क राशि :यह सप्ताह आपके लिए अच्छी खबर लेकर आएगा. वैवाहिक जीवन संतुष्टिदायक रहेगा. जीवनसाथी के साथ निकटता बढ़ेगी, जिससे आपका रिश्ता अच्छी स्थिति में आ जाएगा. लव लाइफ के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. आप अपने प्रिय को किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए लेकर जा सकते हैं. घर परिवार में किसी व्यक्ति के आगमन की आहट होगी. घर के माहौल में काफी समय से जो एक नीरसता चली आ रही थी, वह भी अब दूर हो जाएगी और घर में खुशियों का आगमन होगा.

नौकरीपेशा लोग भी अपने काम से काफी संतुष्ट नजर आएंगे. आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, जिसका आपको लाभ होगा. बिजनेस कर रहे लोगों के लिए भी यह सप्ताह इंप्रूवमेंट से भरा रहेगा और आपका बिजनेस सही रास्ते पर आगे बढ़ने लगेगा. यह सब देखकर आप खुद को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं. आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसकी बदौलत आपके रुके हुए काम भी बनेंगे. आपके पिता की सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें.

विद्यार्थियों की बात करें तो अभी वे पढ़ाई पर ध्यान देंगे. बेहतर परिणाम के लिए भी काफी मेहनत करेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा ध्यान दें और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली बुरी आदतों से दूर रहें. यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम दो दिनों को छोड़कर बाकी समय अनुकूल रहेगा.

सिंह राशि :यह सप्ताह आपके लिए काफी बेहतर रहेगा. विवाहित लोग गृहस्थ जीवन में जीवनसाथी के और नजदीक आएंगे. एक-दूसरे से अपने दिल की बात कह कर एक-दूसरे को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दे सकते हैं. गृहस्थ जीवन के सभी काम सुचारू रूप से चलेंगे. लव लाइफ के लिए समय अनुकूल रहेगा. आपको अपने प्रिय का साथ देने का मौका मिलेगा. अभी उन्हें आपके मदद की जरूरत पड़ेगी.

आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जो आपको हर मोर्चे पर सफलता दिलाएगी. आप बिजनेस करते हो या नौकरी, दोनों ही क्षेत्रों में यह सप्ताह आपके लिए उत्तम उन्नतिदायक रहेगा और आपको अपने काम में मजबूती हासिल होगी. आपका काम आपकी पहचान बनेगा. विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए यह समय अनुकूल है. उन्हें अभी अपने शिक्षक की भी जरूरत होगी, ताकि वे आपकी हेल्प कर सकें. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी तो नजर नहीं आती, लेकिन अपने खानपान का ध्यान रखें. यात्रा के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा.

कन्या राशि :यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. लव लाइफ के लिए समय सामान्य रहेगा. अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आपको ही अपने दिल की बात उनसे कहनी होगी, क्योंकि वे पहल नहीं कर पाएंगे. विवाहित लोग अपने गृहस्थ जीवन के तनाव से काफी हद तक बाहर निकलेंगे. जीवनसाथी भी स्थितियों को समझकर आपसे अच्छा व्यवहार करेगा. इससे आपके दांपत्य जीवन में अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी और आप एक दूसरे के निकट आएंगे.

नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा और हर शब्द उनकी सफलता की नई कहानी लिखेगा. आपको अपने काम के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है. जो भी काम आपके हाथ में आएगा, आप उन्हें समय पर पूरा करके देंगे. काम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के कारण आपको प्रमोशन भी मिल सकता है. बिजनेस के दृष्टिकोण से भी यह समय बेहद अनुकूल है.

आपके प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना होगा. कुछ नए विषयों पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको अपनी सेहत का काफी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेहत में गिरावट होने से बीमार पड़ने के योग बन सकते हैं. यात्रा के लिए इस सप्ताह का उत्तरार्ध यानी दूसरा चरण ज्यादा अनुकूल है.

तुला राशि :यह सप्ताह आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा. विवाहित लोग गृहस्थ जीवन में काफी रोमांटिक और इमोशनल हो जाएंगे. जीवनसाथी के लिए आप काफी कुछ करेंगे. वैसे लव लाइफ के लिए यह समय उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. हो सकता है कि आप अपनी बातों को खुद तक ही सीमित रखें और अपने प्रिय से शेयर न करें. यह उन्हें पसंद नहीं आएगा और इस कारण आपके बीच तनातनी बढ़ेगी. आपको कोई बड़ी इनकम होगी, जिससे काफी लाभ हो सकता है.

आपके काम में भी कोई बाधा नहीं आएगी. आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे. बिजनेस करने वालों को अपनी तेज बुद्धि की वजह से कुछ बड़े फायदे मिल सकते हैं. वहीं, नौकरीपेशा लोग काफी मेहनत करते नजर आएंगे.

विद्यार्थियों की बात करें तो अभी वे पढ़ाई में काफी मेहनत करेंगे और उनकी मेहनत साफ नजर आएगी. कंपटीशन के लिए भी समय अच्छा है, पूरी तैयारी करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें. सेहत के लिहाज से देखें तो यह समय कुछ कमजोर है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें. यात्रा के लिए सप्ताह का पहला दिन अच्छा रहेगा.

वृश्चिक राशि : यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. विवाहित लोग अपने गृहस्थ जीवन में काफी खर्च करेंगे. शॉपिंग करने भी जाएंगे और घरेलू खर्चे भी होंगे. जीवनसाथी के साथ हल्की-फुल्की तकरार हो सकती है. लव लाइफ बिता रहे लोगों के लिए समय ठीक-ठाक रहेगा. किसी भी तरह के अहं से दूर रहें, क्योंकि प्यार में अहं के लिए कोई जगह नहीं होती.

नौकरीपेशा लोगों का ध्यान अपने काम पर होगा, जिससे कार्य क्षेत्र में उनकी स्थिति अच्छी रहेगी. बिजनेस करने वालों के लिए समय थोड़ा कमजोर है. इसलिए उन्हें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. आपके खर्चों में अचानक से तेजी आएगी, जिसपर तालमेल बिठाना काफी आवश्यक होगा, अन्यथा स्थिति हाथ से निकल सकती है.

विद्यार्थियों की बात करें तो अभी वे पढ़ाई पर ध्यान तो देंगे, लेकिन उन्हें अपनी संगति का ध्यान रखना होगा. बुरी संगति के कारण आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. पेट से जुड़ी परेशानी सामने आ सकती है, इसलिए अपने खानपान का ध्यान रखें. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत अनुकूल है.

धनु राशि :सप्ताह की शुरुआत में कुछ कमजोर है, लेकिन बाद में आपके लिए यह अच्छा साबित होगा. विवाहित लोग जीवन में कुछ परेशान नजर आएंगे, लेकिन जीवनसाथी को उनके कॅरियर में सफलता मिलेगी. इसके लिए समय अच्छा है. आप प्यार और रोमांस के बल पर अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने में सफल रहेंगे. लव लाइफ बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. प्यार भरी बातों से आप अपने प्रिय को खुश रखेंगे और आपका रिश्ता खूबसूरत होगा. पारिवारिक माहौल भी शांतिपूर्ण रहेगा.

इस समय आप प्रोपर्टी संबंधी कोई डील कर सकते हैं. कोई अचल संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. आप अपने काम में मजबूती से आगे बढ़ेंगे. दूसरी नौकरी का अवसर भी मिल सकता है. बिजनेस कर रहे लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों से अच्छी तरह पेश आने की जरूरत है. इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है.

विद्यार्थियों की बात करें तो अभी वे पढ़ाई में काफी मेहनत करेंगे. हालांकि आपका कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा नहीं होगा. इसपर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है और पेट के रोग परेशान कर सकते हैं. अच्छे खानपान से स्थिति को सुधारा जा सकता है. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत को छोड़कर शेष समय अनुकूल है.

मकर राशि :यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. हालांकि, पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. जीवनसाथी से नजदीकियां बढ़ेंगी और एक-दूसरे के प्रति गलतफहमियां दूर होंगी. लव लाइफ के लिए समय काफी रोमांटिक रहेगा. आप एक-दूसरे के साथ काफी वक्त बिताएंगे. फोन पर बातचीत भी कर सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति या बुजुर्ग की सहायता से काम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

सप्ताह की शुरुआत में ही आपको बिजनेस से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपकी बांछें खिल उठेंगी. आपको कोई बड़ा लाभ भी मिल सकता है, जिससे आपके मन में हर्ष की भावना होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा. आप अपनी बुद्धिमानी और अपने बर्ताव से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएंगे और अच्छा काम भी करेंगे, जिसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा.

विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए भी यह समय अच्छा है. इस दौरान उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो कोई बड़ी शारीरिक समस्या तो नजर नहीं आती, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखने की जरूरत होगी. यात्रा के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन इस दौरान बाहरी खानपान पर थोड़ा ध्यान देना होगा.

कुंभ राशि :यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. विवाहित लोग गृहस्थ जीवन का आनंद लेंगे. हल्की-फुल्की समस्याएं रहेंगी, लेकिन इससे कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी. लव लाइफ के लिए भी समय अभी उतार-चढ़ाव से भरा नजर आ रहा है. आपको अपने प्रिय की समस्याओं को भी जानना चाहिए, हो सकता है कि किसी समस्या के कारण उनका मूड उखड़ रहा हो, उसे जानकर दूर करने की कोशिश करें.

आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी अच्छी तरह आगे बढ़ेगी. आपके कुछ नए अनुबंध हो सकते हैं, जिससे बिजनेस को फायदा होगा. वहीं, नौकरीपेशा लोगों के लिए समय उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. आपको काफी कोशिश करनी होगी और काम में ध्यान बनाए रखना होगा.

विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें अभी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा. अच्छे परिणाम के लिए शेड्यूल बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी कुछ छोटी-मोटी परेशानी सामने आ सकती है, लेकिन उसका समय रहते उचित निदान करा लेंगे तो कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती. यात्रा के लिए सप्ताह के शुरुआती और अंतिम दो दिन अच्छे हैं.

मीन राशि :यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. विवाहित लोग अपने गृहस्थ जीवन में कुछ नई जिम्मेदारियों को हाथ में लेंगे, जबकि लव लाइफ बिता रहे लोगों को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. खर्चों में तेजी आएगी और मानसिक तनाव बढ़ेगा. शारीरिक समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, जिससे आप थोड़े दुखी हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत रखें, सब धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा.

नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी और आपको अपने सीनियर्स का भी पूरा सहयोग मिलेगा. इससे आपको मजबूती का अहसास होगा. बिजनेस कर रहे लोगों को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए फिलहाल थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है. नई योजनाओं पर काम करने से पहले पुरानी योजनाओं के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लें.

विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए समय अच्छा है. उनका प्रदर्शन भी बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत होगी. स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो, उसे नजरंदाज न करें और उचित निदान कराएं. यात्रा के लिए सप्ताह का अंतिम दिन अच्छा रहेगा.

(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)



ये भी पढ़ें : वार्षिक राशिफल 2023 : इस साल कर्क-सिंह को मान-सम्मान और कन्या राशि को मिलेगा प्रॉपर्टी का लाभ



ये भी पढ़ें : Varshik Rashifal 2023 : तुला-वृश्चिक को मिलेगा मान-सम्मान प्रॉपर्टी का सुख , तो धनु को कई क्षेत्रों में सफलता

ये भी पढ़ें : वार्षिक राशिफल 2023 : मेष-वृष के लिए मिलाजुला रहेगा आनेवाला साल, तो मिथुन को मिलेगा शनिदेव का साथ