नई दिल्ली: भारत में नामित रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव (Denis Alipov) ने कहा कि जहां तक ​​भारत को S-400 की आपूर्ति का संबंध है, किसी बाधा की आशंका न करें. इस सौदे को अबाधित जारी रखने के मार्ग हैं. पुराने या नए प्रतिबंधों का इस सौदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

भारत के साथ रक्षा सौदे (defense deals with india) में प्रतिबंधों के प्रभाव पर भारत के लिए नामित रूसी दूत डेनिस अलीपोव ने भारत को बड़ा भरोसा दिया है. दरअसल, रूस पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध (US Sanctions on Russia) लगाए हैं. रूस के बैंक, पेट्रोलियम, एविएशन, स्पेस, बिजनेस समेत लगभग हर सेक्टर पर प्रतिबंध लगाए गए हैं.

आशंका जताई जा रही है कि प्रतिबंधों का असर भारत-रूस रक्षा सौदे और सैन्य उपकरणों की खरीद-फरोख्त पर भी पड़ सकता है. इस बीच दिल्ली में तैनात रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भरोसा दिया है कि भारत (India Russia Relations) को पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद S-400 मिसाइल सिस्टम और दूसरे सैन्य स्पेयर पार्ट्स की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी. भारत के 70 फीसदी सैन्य हार्डवेयर रूस में बने हुए हैं. ऐसे में इनकी मरम्मत के लिए समय-समय पर रूस से स्पेयर पार्ट्स खरीदे जाते हैं.