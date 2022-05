नई दिल्ली : आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास आज दोपहर 2 बजे बयान जारी करेंगे. माना जा रहा है कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर आरबीआई गर्वनर ब्याज दरों को लेकर बड़ा एलान कर सकते हैं. रेपो रेट बढ़ाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई- Reserve Bank Of India) ने चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक (First monetary review meeting of the current financial year) में प्रमुख नीतिगत दर रेपो में लगातार 11 वीं बार कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे चार प्रतिशत के निचले स्तर पर कायम रखा था. नीतिगत दर यथावत रहने का मतलब है कि बैंक कर्ज की मासिक किस्त में कोई बदलाव नहीं.

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष (2022-23) के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के अनुमान को घटा दिया जबकि मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ा दिया. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा था कि मुद्रास्फीति को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि को बरकरार रखने के लिए केंद्रीय बैंक अपने नरम रुख में थोड़ा बदलाव करेगा.

पढ़ें- रेपो रेट में लगातार 11वीं बार बदलाव नहीं, रेपो दर 4% पर बरकरार, महंगाई बढ़ी