वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी (PM Modi in Varanasi) के दो दिन के दौरे पर थे. इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मेरी कहानी-मेरी जुबानी का कार्यक्रम रखा गया था. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी सभी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं. ऐसे में एक ऐसा वाकया हुआ कि वहां पर मौजूद हर कोई चौंक गया. अचानक से पीएम मोदी ने एक महिला से चुनाव लड़ने के लिए पूछ (PM Modi offers Chanda Devi to contest election in Varanasi) लिया. मगर उन्होंने इससे मना कर दिया. उस महिला का नाम है चंदा देवी. आज इस वाकये के बाद से उनका नाम इंटरनेट और खबरों पर खूब छाया हुआ है. आखिर कौन हैं चंदा देवी और पीएम मोदी ने उनसे चुनाव लड़ने के लिए क्यों पूछ लिया?