महेंद्रगढ़: जिले के मोहल्ला ढाणी के गणेश मंडल के लोगों द्वारा गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन (Accident during immersion of Ganesh idol in Mahendragarh) किया जा रहा था. बताया जा रहा है कि आसनवास की बड़ी नहर में मूर्ति विसर्जित करते समय काफी लोग तेज बहाव में बह गये. डूबने वालों में 4 की मौत हो गई है और कई लोग अभी गायब हैं. मौके पर सर्च अभियान जारी है. 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया. बाकी लोगों की तलाश की जा रही है.

मरने वालों के नाम आकाश, निकुंज, टिंकू और नितिन है. ये सभी महेंद्रगढ़ के ढाणी मोहल्ला के रहने वाले हैं. प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. भीड़ ज्यादा होने के चलते डूबने वालों की सही संख्या अभी तक पता नहीं चल पाई है. अंदेशा जताया जा रहा है कि डूबने वालों में अभी भी 3-4 लोग लापता हैं. महेंद्रगढ़ में ये दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब लोग गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए झगड़ोली की नहर मे पहुंचे थे. विसर्जन के दौरान भारी भीड़ होने के चलते लोग हादसे का शिकार हो गए और पानी में डूब गए.

हरियाणा में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, करीब 15 लोग लोग नहर में बहे

सभी लोग महेंद्रगढ़ के मोहल्ला ढाणी के गणेश मंडल के बताये जा रहे हैं. मामले की सूचना पुलिस व जिला प्रशासन को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. 4 से 5 लोगों को बाहर निकाल लिया गया. नहर से निकाले गए सभी घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है. लोगों का बचाने के लिए सर्च अभियान चल रहा है.

प्राथमिक दृष्टि से हादसे का मुख्य कारण पानी का तेज बहाव माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जित करने वालों को नहर की गहराई का अंदाजा नहीं हुआ और वो पानी में बह गये. सुरक्षा के तौर पर नहर की मुख्य माइनर को बंद करवा दिया गया है. पंप की सभी मोटर भी बंद कर दी गई हैं ताकि पानी का बहाव कम किया जा सके. प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं.