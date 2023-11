राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 के लिए थीम 'सबकों लिए आयुर्वेद' (Ayurveda for One Health) रखा गया है. वहीं टैग लाइन 'हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद' ('Ayurveda For Everyone On Every Day') तय किया गया है. थीम और टैग में संदेश है कि धरती पर मौजूद सभी जीवों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्रकृति के छेड़-छाड़ किये बिना, प्रकृति की मदद से उपचार करना है.