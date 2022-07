पटना: बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अभी से बीजेपी कमर कस चुकी है. बीजेपी के सभी मोर्चे के बैठक (National Executive meeting of BJP United Front) में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं संग पटना में संकल्प लिया कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार (Narendra Modi As BJP PM Candidate In 2024) होंगे. 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर ताजपोशी के लिए मैदान में होंगे. इस संबंध में गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पटना में देशभर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं संग संकल्प लिया.

ये भी पढ़ें- JP नड्डा ने जो बाइडेन का जिक्र किया, लेकिन नीतीश का नाम तक नहीं लिया.. आखिर बात क्या है?

2024 में भी नरेंद्र मोदी ही होंगे BJP के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार : 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर अमूमन चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है. अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति से सन्यास और नए चेहरों की ताजपोशी को लेकर अटकलें लगती रहती हैं. लेकिन, रविवार को पटना में गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने इस सवाल से पर्दा उठा दिया है. अब साफ हो गया है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. जी हां 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर ताजपोशी के लिए मैदान में होंगे. इस बारे में गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पटना में देशभर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं संग संकल्प लिया.

'2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के साथियों के साथ मिलकर लड़ेंगे. हम 2024 और 2025 में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे. बीजेपी अपने गठबंधन धर्म को निभाती रही है. इसमें कोई खिंचतान नहीं है. बीजेपी गठबंधन के साथियों को सम्मान देने का काम करती है. हम एक साथ हैं और एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे. 2024 में एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे.'- अरुण सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री, बीजेपी

2025 में बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी JDU के साथ लड़ेगी : बीजेपी की पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के समापन अवसर पर संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जहां 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प पारित किया. तो वहीं बैठक में बिहार में पार्टी के जदयू संग गठबंधन पर भी फैसला हुआ. इसके बारे में बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी और जदयू मिलकर 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा दोनों चुनाव साथ में लड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है.

'बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी' : अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है. बिहार में एनडीए की सरकार है और आगे भी रहेगी. एनडीए में किसी तरह का विवाद नहीं है. केंद्र और राज्य में हम गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे. दो दिवसीय बीजेपी संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया और समापन अमित शाह ने किया है. इस दौरान सभी मोर्चो की बैठक अलग-अलग हुई. विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक कार्यों की भी चर्चा हुई. जिसमें हर घर तिरंगा, जिले की कार्यसमिति, मन की बात सहित कई संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा हुई. अरुण सिंह ने कहा कि 2024 में ज्यादा सीटों पर मोदी जी के नेतृत्व में जीतेंगे और सरकार बनाएंगे. एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर 2024 और 2025 में चुनाव लड़ेंगे और उसे जीतकर रहेंगे.

NDA गठबंधन में होगा 2024-2025 का चुनाव : बता दें कि बीजेपी ने एक बार फिर ऐलान किया है कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 तक गठबंधन चलता रहेगा. पार्टी ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के अंदर शामिल दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे. नीतीश कुमार पिछले कुछ अर्से से बीजेपी से दूर-दूर और तेजस्वी यादव के करीब नजर आ रहे थे. नीतीश की चुप्पी के भी राजनीतिक गलियारे में अलग-अलग मायने लगाए जा रहे हैं. तेजस्वी यादव भी नीतीश को लेकर नरम और बीजेपी पर ज्यादा गर्म नजर आ रहे हैं. लेकिन इस सबके बावजूद बीजेपी नीतीश के आरजेडी प्रेम पर आंख बंद करते हुए, उन पर भरोसा जता रही है. इसका मतलब यह हुआ कि हर कीमत पर बीजेपी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के साथ बने रहना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर निकलने का कोई मौका तलाश पाएं.

'संगठन को मजबूत करना होगा' : उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्ग और समुदाय को बीजेपी से जोड़ना होगा और संगठन को मजबूत करना होगा. सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करें. सभी बूथों पर समाज के लोगों को साथ बैठकर मन की बात सुने. अरुण सिंह ने बीजेपी के इस कार्यक्रम को सफल बताया. कहा कि यह इस बात से ही समझा जा सकता है कि पटना में भारी बारिश होने के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ. भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज करायी. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया. गौरतलब है कि बिहार से बीजेपी में 2014 में भी प्रधानमंत्री के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया था.