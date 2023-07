इंदौर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं RSS को लेकर अक्सर टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक Tweet को लेकर केस दर्ज किया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संघ के पूर्व सरसंघचालक सदाशिव राव गोलवलकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी. उसी के चलते इंदौर के रहने वाले राकेश जोशी की शिकायत के बाद पुलिस ने 153, 469, 500 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. दिग्विजय सिंह ने 8 अगस्त को अपने Twitter हैंडल से ट्वीट कर लिखा था कि,"गुरु गोलवलकर जी के दलितों पिछड़ों और मुसलमानों के लिए व राष्ट्रीय जल जंगल व जमीन पर अधिकार पर क्या विचार थे अवश्य जानिए".

पोस्ट में और क्या विवादित: पूर्व मुख्यमंत्री ने गोलवलकर की एक फोटो भी शेयर की जिस पर दावा किया गया है कि, "सदाशिव राव गोलवलकर ने अपनी पुस्तक 'We and Our Nationhood Identified' में स्पष्ट लिखा है कि जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल पर अपने दो तीन विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दें. 95 % जनता को भिखारी बना दें उसके बाद सात जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी." इस फोटो में गोलवलकर को कोट करते हुए लिखा है कि "मैं अंग्रेजों की गुलामी करने को तैयार हूं लेकिन जो दलित, पिछड़ों, मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए." ये वाक्य गोलवलकर ने 1940 में कहा था ऐसा दावा किया गया है.

कौन थे सदाशिव राव गोलवलकर: माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक तथा विचारक थे. RSS में इन्हें गुरूजी के नाम से जाना जाता हैं. हिन्दुत्व की विचारधारा का प्रवर्तन करने वालों उनका नाम प्रमुख है. वे संघ के कुछ आरम्भिक नेताओं में से एक हैं.



दर्ज हुआ मामला: पूर्व मुख्यमंत्री के इस Tweet को लेकर इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले फरियादी राकेश जोशी ने तुकोगंज थाने में आवेदन देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की. शिकायती आवेदन में फरियादी ने इस बात की जानकारी दी कि पूर्व सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर की तस्वीर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और पोस्ट करने के साथ ही उन पर अनर्गल टिप्पणी भी की. फरियादी की शिकायत पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 153 ए, 469, 500, 505 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.