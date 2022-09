जयपुर. प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के यहां कोटपूतली और जयपुर सहित उत्तराखंड और हरियाणा के व्यापारिक प्रतिष्ठानों व आवास पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है. कहा जा रहा था कि मिड डे मील में गड़बड़ी के चलते यह छापेमारी (income tax raid in jaipur today) हुई है, लेकिन अब सामने आ रहा है कि इनकम टैक्स की कार्रवाई (IT Raid in Rajasthan) का कारण एक पॉलिटिकल फंडिंग है. कहा जा रहा है कि इनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों से गलत तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग की गई और टैक्स चोरी हुई है.

राजेंद्र यादव ने लोगों से की अपील- बहरहाल, छापे का असली कारण मिड डे मील है या पॉलिटिकल फंडिंग (Political Funding), यह तो इनकम टैक्स की ओर से छापे की कार्रवाई के बाद ही साफ होगा, लेकिन प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने इस छापेमारी की कार्रवाई (IT Raid on Minister Rajendra Yadav House) को स्वीकार किया है. साथ ही कहा है कि न तो उनका मिड डे मील का कोई काम है और न ही पॉलिटिकल फंडिंग से उनका कोई लेना-देना है. अगर राजनीतिक दुर्भाव से उन पर यह कार्रवाई होगी तो उसका हम मुकाबला करेंगे. लेकिन मेरा मेरे समर्थकों और पार्टी के लोगों से अपील है कि कोई कानून हाथ में नहीं ले क्योंकि हम लोग सच्चाई के साथ अपना काम करते हैं और बिजनेस करना कोई अपराध नहीं है.

राज्य गृह मंत्री राजेंद्र यादव.

हमने कोई गलत काम नहीं किया- यादव ने कहा कि हमारा बिजनेस 1952 से चल रहा है और किसी के कहने पर कोई एंट्री या चंदा नहीं लिया जा सकता क्योंकि हमारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है. उसे हम खराब क्यों करेंगे? मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा (Rajendra Yadav on IT Raid in Jaipur) कि उनका पुश्तैनी बिजनेस है, जो 72 साल से चल रहा है उसी काम को हमारे बच्चे भी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारा मिड-डे-मील का कोई काम नहीं है, हम तो पैकेजिंग का बिजनेस करते हैं, जिसमें कट्टे बनते हैं, फर्टिलाइजर, अनाज, सीमेंट और एक्सपोर्ट का काम होता है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हमारा फूड प्रोडक्शन का बिजनेस है. हमारी प्रोडक्शन की लाइन है जहां हम माल बनाते हैं और बड़ी कंपनियों को सप्लाई देते हैं. इसमें किसी तरीके का कोई गलत काम नहीं होता.

जो भी सामने आएगा वह हम छिपाएंगे नहीं- उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) की आज सुबह 8 बजे से हमारे यहां जांच चल रही है और जो भी सामने आएगा वह हम छिपाएंगे नहीं. उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च करें, इसका हमें कोई एतराज नहीं क्योंकि हम बिजनेस करते हैं और सरकार को लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो वह जांच कर ले. इसमें हमें कोई एतराज नहीं लेकिन हमने कोई गलत काम नहीं किया.

कई उतार-चढ़ाव देखे- मंत्री राजेंद्र यादव (Rajendra Yadav on IT Raid in Jaipur) ने कहा कि मैं 64 साल का हो गया हूं और चाहे राजनीति हो या फिर बिजनेस हर जगह उतार-चढ़ाव देखे हैं. जो भी व्यक्ति गलत काम करता है वह अपने आप नीचे आ जाता है. अगर गलत नीयत से हमारे ऊपर कारवाई हुई है तो कार्रवाई करने वाला भुगतेगा. लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने और शांति बनाए रखने की अपील करता हूं. हम लोग सच्चाई पर चल रहे हैं अगर कोई गलत चीज होगी तो सामने आ जाएगी. इनकम टैक्स हमसे कोई जवाब मांगेगी तो हम उन्हें जवाब भी देंगे. मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से अगर उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसके खिलाफ वह लड़ाई लड़ेंगे.