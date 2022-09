बालोद : जिले के गुंडरदेही में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. इस हादसे में युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई. युवक को गेम खेलने का शौक (Man wearing earphones hit by train in Balod ) था. वो मोबाइल में ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलने के चक्कर में इतना डूबा कि उसे खतरे का अहसास नहीं हुआ. युवक ट्रेन की पटरियों पर बैठकर कानों में हेडफोन लगाने के बाद ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलने लगा. इस दौरान पटरी पर तेज रफ्तार ट्रेन आ गई. लेकिन उसे जरा भी पता नहीं चला कि वो जहां बैठा है वो उसकी मौत का कारण बन सकती है. फिर क्या था. ट्रेन हॉर्न देते हुए बिल्कुल नजदीक आई.इस दौरान भी युवक पटरी से नहीं हटा और आखिरकार ट्रेन उसे टक्कर मारते हुए गुजर (youth dies in balod ) गई.

कहां का है मामला : गुंडरदेही थाना क्षेत्र (Gundardehi Police Station Area ) के रंगकठेरा गांव का एक युवक सुबह शौच के लिए निकला था. इस दौरान वो अपने कान में इयरफोन लगाकर ऑनलाइन फ्री फायर गेम का आनंद ले रहा था. लेकिन इस गेम को वो जहां खेल रहा था वो रेलवे ट्रैक था. लिहाजा सुबह दल्ली राजहरा से दुर्ग जाने वाली ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई.जिससे युवक की मौत हो गई.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम योगेंद्र जोशी था. जो कक्षा 12वीं में पढ़ाई करता था. घटना की सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई. गांव के लोगों ने गुंडरदेही पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

पूरे घटनाक्रम को लेकर बालोद जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि '' ऐसे ऑनलाइन गेम में कई टास्क होते हैं. जिसे पूरा करने के चक्कर में बच्चे साइकोलॉजिकल रूप से गेम से जुड़े रहते हैं. इसी वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती है. उन्होंने पेरेंट्स से अपील किया कि बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से दूर करने के लिए आउटडोर गेम में ज्यादा फोकस करें.''

फ्री फायर गेम को लेकर चोरी जैसी घटनाएं भी सामने आ रही है. क्योंकि आईडी और लेवल बढ़ाने के चक्कर में इसमें रिचार्ज करना पड़ता है. जिसके कारण बच्चे अपने घरों से ही चोरी करने को आमादा हो जाते हैं. पेरेंट्स को ऐसे ऑनलाइन गेम को लेकर ध्यान देना चाहिए.ताकि बच्चों का दिमाग गलत चीजों की तरफ ना जाए.balod latest news