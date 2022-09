कोटा. प्रेम प्रसंग में नाम और धर्म बदलकर शादी का झांसा देकर बीते 5 सालों से दुष्कर्म करने का आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया है (Rape Allegation in Kota). इस मामले में पुलिस ने दुष्कर्म और एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसमें सह आरोपी बंटी के भाई और मां हैं.

पुलिस उप अधीक्षक मुकुल शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी अली हुसैन उर्फ बंटी को भी गिरफ्तार कर लिया है. न्यायालय ने उसे जुडिश्यल कस्टडी में भेज दिया है. पीड़िता के मुताबिक बंटी ने अपना धर्म छुपा, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया (Kota love jihad). तो पुलिस उप अधीक्षक मुकुल शर्मा ने इसे खारिज किया और पूरी तरह से लिव इन रिलेशनशिप में टकराव का नतीजा बताया.

क्या है मामला?: कोटा के महावीर नगर थाने में 7 सितंबर को एक मुकदमा दर्ज हुआ. जिसमें कोटा के एक गांव की रहने वाली 25 वर्षीय पीड़िता ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी का जिक्र किया. उसने बताया कि वो महावीर नगर थाना इलाके में किराए से कमरा लेकर रहती है. 2017 में उसका फोन खराब हो गया था. इसे ठीक कराने के लिए वो सुल्तानपुर की एक दुकान पर पहुंची. वहां पर दुकानदार बंटी मिला. उसने कहा कि वो मोबाइल ठीक कर कोटा में उसके घर पहुंचा देगा. ऐसा ही हुआ. धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी.

धोखे का आरोप: शिकायतकर्ता के मुताबिक बंटी ने उसे झांसे में लिया. भरोसा दिलाया कि वो युवती की जाति से ही संबंध रखता है. साथ ही दावा किया कि उसके पास जमीन है और दुकान भी अच्छी चलती है. कथित तौर पर युवती झांसेबाज के जाल में फंस गई. पीड़िता ने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि 14 फरवरी 2017 को बंटी ने उसके कमरे पर आकर उसे चाउमीन खिलाई. जिसमें कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था. इसे खाने के बाद वो बेसुध हो गई और फिर आरोपी ने उसका रेप किया.

करता रहा ब्लैकमेल, फिर ऐसे फूटा भांडा: युवती का कहना है कि बंटी ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना ली थी. जिनके आधार पर ही वो धमकी दे रेप करता रहा. शिकायतकर्ता के अनुसार कुछ दिनों पहले बंटी आया था, तब उसका आधार कार्ड पर्स में था. जिसमें अली हुसैन नाम था. युवती सन्न रह गई और फिर उसने पूछा तो आरोपी का असल चेहरा सामने आया. उसने बताया कि वो शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं.

धमकी देता है बंटी: युवती कहती है कि बंटी उसे धमकाकर लगातार दुष्कर्म कर रहा है. आरोप ये भी है कि उसकी सैलरी भी बंटी धमका कर छीन लेता है. अली हुसैन अश्लील वीडियो बना उसे ब्लैकमेल करता रहता है. महावीर नगर थाना अधिकारी घनश्याम मीणा का कहना है कि एसपी ऑफिस से परिवाद आने पर इस मामले में पुलिस ने अली हुसैन, उसकी मां शकीला बानो और भाई बबलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस बोली Live In Matter: इस पूरे मामले में पुलिस का अलग ही बयान सामने आ रहा है (Kota police name it Live in Matter). पुलिस उप अधीक्षक मुकुल शर्मा का कहना है कि ये मामला लिव इन रिलेशनशिप का है. दोनों साथ ही रह रहे थे बाद में पीड़िता को पता चला कि युवक शादीशुदा है. इसके बाद दोनों में बिगाड़ हो गया और पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी अली हुसैन को गिरफ्तार भी कर लिया गया. साथ ही पूरे प्रकरण की जांच जारी है.

हिंदू संगठनों की मांग: पीड़िता का आरोप है कि 12 सितंबर की रात को उसे धमकाने के लिए कुछ लोग आए थे और मुकदमा वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी है. इस मामले में भी पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है. हिंदू संगठनों ने त्वरित कार्रवाई की मांग की है. बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल का कहना है कि उन्हें पीड़िता और उसके परिवार को धमकाने के संबंध में हिंदू हेल्पलाइन पर जानकारी मिली थी. जिसके बाद वह पुलिस के उच्चाधिकारियों से मिलकर इस मामले में तुरंत कार्रवाई और पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग करेंगे.

रेनवाल का कहना है कि ऐसे किसी भी मामले में परिवार पर कोई संकट नहीं आने दिया जाएगा. हमारी मांग है कि जो लोग 12 सितंबर को पीड़ित परिवार को धमकाने गए थे उनके खिलाफ भी मुकदमा तुरंत पुलिस दर्ज करे. कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए. इस पर भी पुलिस उपाधीक्षक मुकुल शर्मा का कहना है कि आरोपी पहले से ही जेल में है. जबकि पीड़िता ने जिन लोगों के खिलाफ धमकाने की बात कही है, उन पर महावीर नगर थाना पुलिस थाने को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं.